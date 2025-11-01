¡Ú½ÀÆ»¡ÛÄÚº¬ºÚ¡¹»Ò 52¥¥íµé¤Ç½é£Ö¡¡°¤Éô»í¤âÆ±³¬µé¤Îà·ãÀï¶èá¡Ö»ä¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡½ÀÆ»¤Î¹ÖÆ»´ÛÇÕÁ´ÆüËÜÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢½éÆü¡Ê£±Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¢½÷»Ò£µ£²¥¥íµé¤ÇÄÚº¬ºÚ¡¹»Ò¡Ê£²£µ¡á¼«±ÒÂâ¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¡££²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î°¤Éô»í¡Ê£²£µ¡á¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤ËÄ©Àï¾õ¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ÄÚº¬¤Ï½éÀï¤Î£²²óÀï¤«¤é½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢·è¾¡¤ÏÀè·î¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢£³°Ì¡¦Ê¡±ÊÍÕ»Ò¡ÊÃÞÇÈÂç£²Ç¯¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥àÊý¼°¤Î±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÏÍ¥Àª¾¡¤Á¤Ç½é¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡ÖËèÆü¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤ÏÇº¤ó¤Ç¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤È·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¥¨¥ì¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÎÌ¾¸À¤¬Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅÓÃæ¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡ØÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÆ±³¬µé¤Ç¡¢£¶·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î°¤Éô»í¡¢Æ±Âç²ñ£µ°Ì¤ÎÂç¿¹À¸½ã¡Ê£²£µ¡á£Ê£ÒÅìÆüËÜ¡Ë¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡££±£²·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ¡ÊÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê½Ð¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ë°¤Éô»í¤µ¤ó¤È¤«¡¢Âç¿¹¡ÊÀ¸½ã¡ËÁª¼ê¤È¤«¡ØÀäÂÐ¾¡¤Ä¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢»ä¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï£´Æü¤ËÁ´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£º£Âç²ñ¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¼«¿®¤Ë¡¢ÄÚº¬¤Ï¸ÞÎØ½÷²¦¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£