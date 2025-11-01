「DOWNTOWN+」生配信スタート 松本人志が登場する動画もSNSで公開
【モデルプレス＝2025/11/01】お笑いコンビ・ダウンタウンによる有料配信の新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の生配信が、11月1日21時よりスタート。同時刻に番組公式X（旧Twittter）を更新され、松本人志が登場する動画が公開された。
【写真】松本人志が登場 新サービスの動画公開
同アカウントでは「DOWNTOWN+ 生配信スタート！」とし、「松本人志が生で語る『LIVE＋』始まっております」と告知。投稿には動画も添えられており、松本が企画についてスタッフと話し合う姿が映し出されている。
「DOWNTOWN+」では11月1日21時より松本人志の単独生配信を実施。生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等が一挙公開されるほか、11月3日以降は毎週、月曜日に過去作品、水曜日と金曜日に松本のオリジナル作品を更新し（いずれも17時を予定・変更の場合あり）松本の生配信も月に1〜2回行われると発表されている。（modelpress編集部）
