【LIMEPIEシリーズ ゼンレスゾーンゼロ 月城柳 途切れて続くVer.】 予約期間：10月31日～2026年1月21日23時59分 2026年8月 発売予定 価格：6,600円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「LIMEPIEシリーズ ゼンレスゾーンゼロ 月城柳 途切れて続くVer.」を2026年8月に発売する。予約期間は2026年1月21日23時59分まで。価格は6,600円。

本製品は、ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」より、対ホロウ事務特別行動部第六課に所属する「月城柳」を、同社のフィギュアシリーズ「LIMEPIEシリーズ」より1/8スケールで商品化したもの。

普段の凛々しい姿とは少し違う、カジュアルな服装で立体化しており、肩から掛けたバッグや左腕に持ったコートなど、細やかな部分も見事に表現されている。

「LIMEPIEシリーズ ゼンレスゾーンゼロ 月城柳 途切れて続くVer.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/8スケール サイズ：高さ 約225mm（台座含め） 素材：PVC、ABS

(C) miHoYo. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。