お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、1日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。小学校時代の思い出を懐かしがった。

この日は先週に引き続き、大阪出身のブレイキン世界王者・Shigekix（半井重幸＝23）と、関西のスポットを巡るロケ企画。そこで、Shigekixのかつての練習場所であり、浜田の母校でもある小学校を訪問し、浜田が通っていた“痕跡”が紹介された。

4年生、6年生の教室がある校舎は、浜田が通っていた当時のまま残っている。さらに体育館にあったのは、第十六回卒業生の名前が刻まれた記念碑。Shigekixも「見つかりました！」と、浜田雅功と刻まれた文字を見て興奮した。

浜田も「俺の下が松本やんか」と、自らの下に書かれた「松本人志」の名前にビックリ。「言われれば、そうやったかな？」とあいまいだった記憶が徐々によみがえってきた。

そして、松本人志の右斜め下にあったのが、放送作家の「高須光聖」。これには浜田も「すごいな、これ」と懐かしそうに眺めた。

さらにShigekixは「（字が）めっちゃキレイですね」とビックリ。意外な達筆で、浜田も照れ笑いを浮かべていた。