やきいもの食べ比べや、やきいもスイーツなどが楽しめる『やきいもフェス TOKYO 2025』が、東京・中野四季の森公園で10月31日から開催されています。初日を取材し、訪れていた人に話を聞きました。

■約30種類のメニューが登場

開催4年目となるやきいもフェス。14店舗が出店、約30種類のメニューが登場しています。

開催初日、行列ができていたのは『焼き芋3種食べ比べ』と『紅天使の焼き芋クレープ』を販売している店舗。『焼き芋3種食べ比べ』は、甘さをしっかりと引き出した『紅天使』と、上品な舌ざわりの『シルク天使』、ねっとり食感の紫芋『むらさき天使』の3種類を食べ比べできるメニューです。

また、京都に本店がある店舗の『超極蜜焼き芋』は、約1年間熟成されたさつまいもを約3時間かけてじっくりと焼き上げ、とろけるような食感に仕上げているということです。

さらに、昨年の『みたらし芋モンブラン』が、さらに芋感がUPし『みたらし焼き芋モンブラン』として登場。団子にみたらしダレをたっぷり絡め、その上にやきいもと生クリームがのっています。

■やきいもと韓国グルメを組み合わせたメニューも

イベントのコンセプトは「やきいも文化を世界へ」。イベントでは、やきいもと韓国グルメを組み合わせた『とろ甘！旨辛プルダック』も販売されています。

実際に食べた大学生2人に感想を聞くと、「辛いのと甘いのが一緒に食べられてちょうど良かったです」とやきいもとプルダックの相性について話していました。

■会場を訪れた人は…「その場で比べられるのがいい」

今回初めて会場に訪れた人は「いろんなお芋のスイーツとやきいもがいっぺんにそろっているので、どれを食べて帰ろうかわくわくしています」とコメント。

また、「（いつも）1種類とかなんでその場で比べられるのがいいなと思いました」とイベントの魅力について語る人や、「やきいも大好きなんです。寒くなったらやきいも食べたくなる」と話す人もいました。