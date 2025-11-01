「これは仕方なし」「逆に今こそ公開するべき」映画『ヒグマ!!』の公開延期にSNSでは賛否の声
クマによる人的被害が相次ぐ中、2025年11月21日に公開予定だったスリラー映画『ヒグマ!!』の公開延期が公式X（旧Twitter）にて発表された。新たな公開日については、決まり次第、改めて告知するとしている。
【実際の投稿】「公開延期のご案内」
映画『ヒグマ!!』は公式Xにて「この度、2025年11月21日に公開を予定しておりました映画『ヒグマ!!』の公開時期について延期することを決定いたしました」とコメントし、声明を発表した。
同映画の製作委員会は「現実の被害が続く状況を真摯に受け止め、関係者と綿密に協議を重ねた結果、落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました」「新たな公開日は、改めて確定次第発表いたします」とつづった。
同作は『マルモのおきて』以降、役者としてさまざまなキャリアを積んできた鈴木福を主役に抜てき。闇バイトとクマ被害という2つの現代的恐怖を交差させた、リアリティー追求型のスリラー作品として公開される予定だった。
また、本作の配給を担うNAKACHIKA PICTURESの小金澤剛康代表は、映画館は毎日のつらさや大変さを忘れられる“逃げ場”であるとした上で、「適切な“逃げ場”である以上は絶対の安心感をお届けしたい」との思いとともに、「お客さま、そして興行各社様、タイアップ先様、キャストの皆さまがエンターテイメント傑作として自信を持って本作を推奨していただくための環境整備を優先したとご理解いただければ幸いです」とつづった。
クマによる被害は今も続いており、新たな公開日とあわせ今後の動向が注目される。
＜参考＞
映画『ヒグマ!!』公式X 2025年10月24日
映画『ヒグマ!!』公式サイト「映画『ヒグマ!!』公開延期のご案内」
小金澤 剛康 公式 X 2025年10月26日
※コメントは原文ママ
(文:All About 編集部)
