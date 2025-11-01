映画『ヒグマ!!』の製作委員会は公式Xにて、クマによる人的被害の急増に伴い公開を延期すると発表した。公式Webサイトでは「落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整する」とコメントした。 ※画像：映画『ヒグマ!!』公式X

クマによる人的被害が相次ぐ中、2025年11月21日に公開予定だったスリラー映画『ヒグマ!!』の公開延期が公式X（旧Twitter）にて発表された。新たな公開日については、決まり次第、改めて告知するとしている。

「被害が続く状況を真摯に受け止め」


映画『ヒグマ!!』は公式Xにて「この度、2025年11月21日に公開を予定しておりました映画『ヒグマ!!』の公開時期について延期することを決定いたしました」とコメントし、声明を発表した。

同映画の製作委員会は「現実の被害が続く状況を真摯に受け止め、関係者と綿密に協議を重ねた結果、落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました」「新たな公開日は、改めて確定次第発表いたします」とつづった。

同作は『マルモのおきて』以降、役者としてさまざまなキャリアを積んできた鈴木福を主役に抜てき。闇バイトとクマ被害という2つの現代的恐怖を交差させた、リアリティー追求型のスリラー作品として公開される予定だった。

「仕方なし」「逆に今こそ」SNSでは賛否の声

今回の映画延期についてSNSユーザーからは「残念だがこれは仕方なし」「逆だよ、今こそ公開するべき」「この理由で今無理ならずっと無理じゃね？」など、賛否両論が寄せられた。

また、本作の配給を担うNAKACHIKA PICTURESの小金澤剛康代表は、映画館は毎日のつらさや大変さを忘れられる“逃げ場”であるとした上で、「適切な“逃げ場”である以上は絶対の安心感をお届けしたい」との思いとともに、「お客さま、そして興行各社様、タイアップ先様、キャストの皆さまがエンターテイメント傑作として自信を持って本作を推奨していただくための環境整備を優先したとご理解いただければ幸いです」とつづった。

クマによる被害は今も続いており、新たな公開日とあわせ今後の動向が注目される。
