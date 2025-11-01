老後資金2000万円では足りない？ 愛犬家が「11月1日」に考えたい、ペットの終生費用の相場
終活を意識し始めたとき、愛犬家は「自分亡きあと、飼い犬はどうなるか」と頭を悩ませるものではないでしょうか。できれば犬には幸せな一生を送ってほしいものです。
『私が死んだあとも愛する犬を守る本』（日東書院本社）では、愛犬を託せる人が見つかった場合、飼育費用としていくら準備すべきか、また、頼れる人がいない場合の預け先はどこが良いかを紹介しています。今回は、本書からその一部を抜粋。
11月1日は「わん（1）わん（1）わん（1）」で、犬の日。この機会に、もしもの時に愛犬が困らないよう、飼い主として準備しておくべき「終生費用」について考えてみましょう。
善意で愛犬を世話してくれる人に飼育費用まで甘えるわけにはいきません。その人の家計を圧迫するわけにはいきませんし、そんな条件で犬を引き受けてくれる人を探すのは難しいことです。
とはいえ、いくらくらい渡すのが妥当なのでしょうか。
ペット保険のアニコム損保による調査（2024年）では、犬1匹にかかる1年間の飼育費は平均で41万円ほどだそうです。ひと月に3万5000円ほどです。
また、一般社団法人ペットフード協会の調査（2024年）によると、犬1匹にかかるひと月の飼育費は平均1万5000円ほど、犬1匹を最期まで面倒見たときの総額は平均で271万1875円となっています。
これらはあくまで参考値ですが、あなたの場合はどれくらいでしょうか。犬にかかる費用などアバウトにしか把握していない人もいるかもしれません。その場合、試しにひと月だけ、実費の合計を計算してみてはどうでしょう。
仮にひと月2万円かかっていたとして、犬の平均寿命が15歳弱。いま仮に犬が5歳だとすると、あと10年弱生きる計算になります。
すると、2万円×12カ月×10年で240万円。15歳を超えて長生きするかもしれませんし、ふつう高齢になるほど医療費がかさむものなので、長生きしたとしても不自由ないだけの金額を残すとすると、300万円ほどは用意しておきたいところです。
こうして俯瞰してみると、ペットの飼育にはやはりそれなりのお金がかかるものです。そのためにも、ふだんからある程度まとまった貯えはしておきたいものです。
また小型犬より大型犬のほうが費用が高く設定されているところがほとんど。飼育スペースも介護の手間も大型犬ほど多くかかるからです。
介護が必要な大型犬だと入居費用が300万円以上になることもあります。高額に思えますが、ふつうに飼っていても数百万円かかるのですから、場所代等を考えると決して高い金額ではないのですね。
ちなみに便宜的に「老犬ホーム」と言っていますが、こうした施設は高齢犬でないと入居できないわけではなく、若い犬でも入れます。
ただし若いほど残りのお世話期間が長くなりますから、費用もそのぶん高く設定しているところがほとんど。一括払いではなく一年単位、数ヶ月単位で費用を設定しているところもあります。
その一方、なかには数万円で引き取るという愛護団体もあります。愛護団体は支援者から寄付金を募るためある程度補えるとはいえ、破格の値段です。
平均的な生活なら数ヶ月で使い切ってしまう金額で一生涯面倒を見てくれるというのですから。ただ、こういう安価なところこそよく調べるべきでしょう。安かろう悪かろうでは愛犬が苦しみます。
よく調べたうえで、あなたがその施設の方針に納得できるのならそういうところに任せてもよいと思います。
重要なのはあなたが納得できること、そして愛犬が辛い目に遭わずに済むこと。安心して任せられる施設のチェック項目はのちほどお伝えします。
数百万円から数万円まで、犬にかかる費用も本当にピンキリです。どんな場所で過ごしてほしいか、具合が悪くなったときにどの程度の医療を受けさせたいか。
最高ランクを望むか最低限の動物福祉が守れる程度でよいのか中程度がいいのか。犬を任せる相手を選ぶにはそこから考える必要があります。
個人的に頼れる人がいない飼い主さんのための最後の砦となるのが老犬ホームや愛護団体です。老犬ホームは営利組織で、愛護団体は非営利組織。どちらもいま全国にあります。
愛護団体は犬を引き取ったあとよい里親さんが現れれば譲渡も行うところが多く、そのぶん老犬ホームより費用も抑えられているところが多いようです。
ただ、もちろんどこでもよいわけではありません。適当に選ぶと愛犬が不幸な目に遭います。
なぜなら悪徳業者もいるからです。保護犬や保護猫をたくさん抱えた愛護団体のスタッフが影では動物を虐待していたという事件もありました。
保護犬を過剰に抱え込み、過密状態でスタッフの目が行き届かず、体調を崩している犬が大勢いたところもあります。
これはご存じの方もいると思いますが、ペット販売業界には悪徳業者もいます。母犬を狭いケージに閉じ込めて子犬を次から次へと産ませる通称「パピーミル」（子犬工場）と呼ばれる業者です。
獣医師による帝王切開が必要な犬種でも費用削減のために自分でおなかを切って子犬を取り出す。母犬は散歩もさせず、病気になっても放っておくから体はボロボロ。足腰が弱ってまともに立てないし、当然早死にします。
かわいらしい子犬や子猫をたくさん売るためにはどんなことでもやる。そんな恐ろしいことができる人間がいるのです。
しかし実際は業務停止命令にはなかなか至りません。パピーミルの現場は関係者以外開かれていないからです。
自治体の職員が現場を頻繁にチェックすることはできませんし、違反がわかったとしても指導止まりで、逮捕にはなかなか至りません。
日本では動物関係の法的取り締まりがゆるく、そのために悪徳業者が横行しているのが実情。日本は先進国なのに動物福祉が著しく遅れているのです。
そして、同じようなことが動物愛護団体にも起きています。
はじめは善意でスタートした団体が、保護動物を抱え込みすぎて多頭飼育崩壊のようになってしまうところもあれば、はじめからお金目的で愛護団体を騙るところもあるのでしょう。
「動物愛護」「保護犬」そんな言葉で寄付金が集まる世の中です。あくどい人間が金儲けのために目をつけてもしかたありません。
愛護団体や老犬ホームに対していたずらに不信感を植えつもりはありませんが、そういった現実があることをどうぞ知っておいてください。
この記事では見極めポイントもお伝えしますので、ぜひ直接施設に足を運んで、その目で確かめてください。できれば一度ではなく複数回、一部屋だけではなく施設全体を見学させてもらいましょう。
体調等の理由でどうしても施設を訪れることができない場合は、信頼できる人に代わりに見学しに行ってもらってもよいと思います。
見学を断るところはそもそも信頼できません。どのような場所で過ごせるのかわからないまま愛犬をあずけることなどできませんよね。犬をあずけたあとも本人や家族が希望すれば愛犬の様子を見に行けるところを選んでください。
また、善良な団体であっても経営が破綻してしまっては元も子もありません。
実際に経営破綻する老犬ホームや愛護団体はあり、そこにいた犬猫が保健所に収容される事態も起きています。これでは何のために愛犬をあずけたのかさっぱりわかりませんよね。
愛護団体はNPOであることも多いですが、「NPOだから大丈夫」とは限りません。とくに審査や手続きがなくてもNPOにはなれるからです。
単なるNPOではなく、NPO“法人”は審査を受けて認証された団体で、社員の人数など設立に一定の条件があるので、そのぶん信頼性は増します。NPO法人は「決算書」や「年次報告書」の公開が義務づけられているので、そういった書類を判断基準にするとよいでしょう。
また、設立まもないところより長年活動しているところのほうがすぐに廃業するリスクは低いといえます。
しかし一方で代表者が高齢だと存続が危ぶまれるというリスクもあります。後者の場合、後継者がいるかどうかを問い合わせてみてもよいでしょう。
第三者の評価を参考にするのもよい方法です。
例えばその団体に協力している企業があるとか、財団や企業から助成金や表彰を受けているところは、信頼性が増します。その団体名と「助成」「支援」「表彰」などの単語で検索してみましょう。
その団体の評価を調べるわけですから、その団体が作っているホームページ以外のサイトを見てください。
個人による評価を見てみるのもよいでしょう。
ただ、悪評があったからといって鵜呑みにするのは賢い方法とはいえません。
匿名性の高いインターネットのなかでは、バッシングが横行しています。なかには、犬の里親になりたかったのにその団体に断られたために、逆恨みして悪評を書き連ねている人もいます。
よい評判がどれだけあるか、悪い評判を書いているのは一部の人ではないのか、総合的に判断することが大切です。
これらの情報を集めたうえ、最後は自分の目で判断しなくてはなりません。人と環境、そこで世話されている動物たちの様子を見て決めましょう。
この書籍の執筆者：富田 園子 プロフィール
日本動物科学研究所会員。著書に『私が死んだあとも愛する猫を守る本』『犬と一緒に生き残る防災BOOK』をはじめとした大人気「ペット防災」シリーズ（日東書院本社）、『教養としての犬 思わず人に話したくなる犬知識130』『いぬほん』（西東社）、ほか多数。飼い猫7匹。
(文:富田 園子)
『私が死んだあとも愛する犬を守る本』（日東書院本社）では、愛犬を託せる人が見つかった場合、飼育費用としていくら準備すべきか、また、頼れる人がいない場合の預け先はどこが良いかを紹介しています。今回は、本書からその一部を抜粋。
