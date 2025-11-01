１１月２日に行われる京都競馬の平場レースから、オススメ馬をピックアップする。記者の現場取材で陣営から好感触を得た注目の３頭。好走する可能性は高い！？

【１Ｒ ２歳未勝利・ダート１８００メートル＝１５頭立て】

（１１）ポッドジークはデビュー前、脚元の不安から栗東・坂路主体で調教していたが、この中間はＣＷコースでも調整。今回はダート替わりでもあり、木下助手は「ダートの方がいいかなと思っていた。変わり身があると思う」と初戦１２着からの一変に期待。

【４Ｒ ３歳上障害未勝利・芝→ダート２９１０メートル＝１０頭立て】

休み明けを使われつつ上昇ムードを描いている（１）オステリア。「飛越は上手だし、先行力もあってレース内容も安定している。もうひと押しを利かせられれば」と宮本調教師。前走３着と同舞台のここは決めたいところだ。

【６Ｒ ３歳上１勝クラス・ダート１８００メートル＝１５頭立て】

（１４）サルタールの前走は早めに後続に来られる苦しい展開を、しぶとく粘り３着。小崎は「よく踏ん張ってくれた」と評価し、「砂はかぶりたくないし、心肺機能を生かしたレースをしたい」と持久力勝負に持ち込む構えだ。