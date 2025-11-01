俳優の松谷鷹也（３１）が１日、都内で開催中の「第３８回東京国際映画祭」で行われた「映画『栄光のバックホーム』ワールド・プレミア上映舞台挨拶」に鈴木京香、高い橋克典、山崎紘菜、前田拳太郎らキャスト陣とともに出席した。

映画は脳腫瘍のため２０２３年に２８歳で亡くなった元プロ野球・阪神の外野手、横田慎太郎さんを描いた物語だ。

横田さんを演じるにあたり、生前の横田さんと親交を深めていた松谷は「慎太郎さんと一緒に歩んできたこの４年間というのは僕にとって宝物のような時間でした」と涙をこぼした。「本当に真っすぐな人でした。でもどこか天然というか、抜けてるようなところもあって。目の前のことに一生懸命で、目標を立てて１日１日を大切に生きている方でした」と人柄を振り返り「１人でも多くの方にこの作品と、慎太郎さんのことを知っていただきたいです」と話した。

甲子園を目指す高校球児だった松谷は、前田演じる元阪神の北條史也（三菱重工ＷＥＳＴ）とも縁がある。高校時代に投手として北條と直接対戦したそうで「ホームランを打たれました」と明かしていた。