１１月２日に行われる東京競馬の平場レースから、オススメ馬をピックアップする。記者の現場取材で陣営から好感触を得た注目の３頭。好走する可能性は高い！？

【１Ｒ ２歳未勝利・芝１６００メートル＝１２頭立て】

デビューから札幌で〈６〉〈４〉着と堅実な走りを見せていた（１）オーシャンステラは、舞台替わりがプラスに出そうだ。「東京はいいですね。前走は２戦目で状態は上がってきていました」と丹内。じっくり構えて、ひと押しを利かせる。

【３Ｒ ２歳未勝利・芝１８００メートル＝１０頭立て】

（６）タッセルノットのデビュー戦は直線で進路が開かず、追い出しが遅れたが半馬身差の２着。林調教師は「初戦は進みが悪く、物見をしていました。この中間は前に行く形で工夫していますし、集中して走ってくれれば」と策を練る。

【６Ｒ ３歳１勝クラス・ダート１４００メートル＝１６頭立て】

１勝クラスで〈４〉〈４〉着の（５）キョウエイスレーヴ。前走はスタート後ダッシュがつかなかったが、最後は外を追い込んだ。原は「この前は最悪のシチュエーションでしたが、後ろから脚を使えていい経験になりました」と前進をもくろむ。