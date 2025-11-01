ボクシングの世界３階級制覇コンビ、バンタム級・スーパーバンタム級・フェザー級制覇の長谷川穂積さんとミニマム級・ライトフライ級・フライ級制覇の八重樫東さんが１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそろって出演した。

前回の共演時に「八重樫くんは引退して、すごいトレーナーやのに、まだ現役復帰の機会をうかがってる」と長谷川さんに暴露され「チャンスは狙ってます」と答えていた八重樫さん。

番組では、長谷川さんが「八重樫くんに燃え尽きてもらうため。現役復帰は難しいとあきらめてもらうため」に企画した４４歳・長谷川さんと４２歳・八重樫さんの公開スパーリングの様子を紹介。

２分３ラウンドのスパーリングでは両者一歩も譲らぬ打ち合いを展開。映像をスタジオで見届けたＭＣの浜田雅功に「２人ともいい感じでしたよ」と称賛されると、「（復帰が）確信に変わりましたね。復帰します！」と言い切った八重樫さん。

浜田が「マジで？」と驚く一方、長谷川さんも「僕も反対だったんですけど、どこを目指すにもよるんですけど、復帰するならサポートしたいと思います」とニッコリ。

浜田に「あなたも結構な動きしてたじゃない？」と言われると「僕も思いの外、できたので。３階級制覇なので４階級制覇へ勘違いしてもいいのかなって」と話したが、最後にキッズボクサーのスパーリングを見ての厳しい声が紹介されると、八重樫さんは「やめときますか…」とトーンダウン。長谷川さんも「僕も的確なアドバイスをもらって、あの子たちに僕の夢を託します」と話し、浜田に「やめんのか〜い！」とツッコまれていた。