広島で盗塁王3回の高橋慶彦氏（68）が自身のYouTube「よしひこチャンネル」を更新。広島がドラフト1位で同じスイッチヒッターの平川蓮外野手（21＝仙台大）を指名したことを喜ぶとともに他球団を戦力外になったベテラン外野手の獲得を熱望した。

平川について、「楽しみ。どこ守るんやろうね」と期待する一方で、「（高橋氏らとは）タイプが違う長打もあるスイッチヒッター」と紹介されたのを聞いて、「俺も4年連続20本以上打ってるんだけどね、3番も打たせてもらったし」と苦笑いした。

平川も大学では外野を守るが、高橋氏はロッテを戦力外になった40歳のベテラン外野手が気になるという。

「荻野（貴司）くん、自由契約になったじゃない？カープ獲ったら面白いんじゃないかな」と切り出した。

荻野は今季の1軍出場なし。ケガなのか現状を確認してからだが、「バット短く持つやん、パからセ・リーグ来たらある程度いいと思う」と活躍する可能性はあると断言した。

さらに「違う形の選手が入って来たら勉強になるんじゃないかと思って見てたけどね」と、荻野の加入による広島ナインへの影響も期待できると説明した。