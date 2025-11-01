ダウンタウン松本人志（62）が1日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の生配信で24年1月以来、約2年ぶりに活動復帰した。ネット上ではお笑い界の大御所のカムバックに歓喜の声が多くみられた。

松本は11月1日午後9時から始まった新サービスオープニングの生配信に単独で出演した。大歓声に包まれ涙をこらえるような場面もあり、これまでの経緯やこれからの活動について、相方浜田雅功への思いなどを語った。

SNSでは「松ちゃんおかえりー やっぱり松ちゃんはおもろい」「やばいいい。第一声『松本、動きました』」「復活！！昭和世代としては好きよ！！間違いなく！！」「こんな日がくるなんて、なんか夢みたいだよね」「松ちゃん最高！」などといった声が並んだ。

「DOWNTOWN＋」は「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリーに分けてコンテンツを配信する新サービス。スマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つで視聴可能で、料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。10月24日正午から会員登録を受け付けると、申込者が殺到し、一時登録がスムーズにできない状況になったこともあった。

まずは松本カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートする。松本の新コンテンツはゲストとのトークものや大喜利企画など多岐にわたっており、今後、各カテゴリーの作品を充実させていく予定となっている。 今回の生配信では、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への募集も行った。配信終了後、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田がそれぞれ出演した過去のテレビ番組や映画等が一挙公開される。

11月3日以降は毎週月曜日に過去作品、水曜日と金曜日に松本人志のオリジナル作品を更新していく。その後も松本による月1〜2回の生配信（土曜日、不定期）や新企画も実施予定。今後、浜田の新コンテンツも追って発表するという。