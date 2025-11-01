“欧州得点王”に輝いたムバッペ「受賞できて光栄」「チームメイト全員に感謝」
レアル・マドリーのFWキリアン・ムバッペが10月31日、2024-25シーズンのヨーロッパ・ゴールデンシュー授賞式に出席した。クラブ公式サイトが受賞時のコメントを伝えている。
同賞はヨーロッパ各国リーグの中で、そのシーズンに最も多くの得点を挙げた選手(得点王)に与えられる。ムバッペはレアル加入1年目の2024-25シーズン、ラ・リーガで31ゴールを記録した。
フランス代表FWは「このゴールデンシューを受賞できて光栄です。僕にとって大切な瞬間です。この賞を受賞するのは初めてで、FWとして非常に大きな意味のあるものです」と喜びを語っている。
続けて「まずはチームメイト全員に感謝したいと思います。ここに来てくれて、いつも支えてくれて、本当にありがとうございます。彼らのおかげで僕は最高の状態に到達できました」と述べ、「僕たちは素晴らしいチームです。今シーズンはたくさん勝てることを願っていますし、チームとしての賞が何よりも重要です」とタイトル獲得を誓った。
同賞はヨーロッパ各国リーグの中で、そのシーズンに最も多くの得点を挙げた選手(得点王)に与えられる。ムバッペはレアル加入1年目の2024-25シーズン、ラ・リーガで31ゴールを記録した。
フランス代表FWは「このゴールデンシューを受賞できて光栄です。僕にとって大切な瞬間です。この賞を受賞するのは初めてで、FWとして非常に大きな意味のあるものです」と喜びを語っている。
続けて「まずはチームメイト全員に感謝したいと思います。ここに来てくれて、いつも支えてくれて、本当にありがとうございます。彼らのおかげで僕は最高の状態に到達できました」と述べ、「僕たちは素晴らしいチームです。今シーズンはたくさん勝てることを願っていますし、チームとしての賞が何よりも重要です」とタイトル獲得を誓った。