現代では考えられない本当の贅沢…!!


大変なことになってしまった！ タイのマンガを描いていたら大使館の偉い人に呼ばれて／ソイ・ストーリー2（1）

タイに暮らす人たちのやさしさ、タフさ、文化の多様性や面白さを知り、その魅力を分かりやすく日本の人々に伝えるためにマンガで紹介しているマンガ家・小林眞理子さんをご存知ですか？

彼女が描く、日本にいるだけではあまり知ることのできないタイのエピソードの数々に、思わず興味をひかれること間違いなしです。

バンコクの小路で料理を食べたり入院したり（!?）していた小林さんですが、ついにタイ王国大使館のお偉いさんの目に止まることに！

大使館の公使・ジャックさんからのミッションを受けた小林さんは、取材のために編集のオイカーさん、映像作家のブシさんと共にタイ国内の多くの地へ向かうことになって…？

小林さんが実際に見て体験した、タイでのエピソードをご紹介します。

タイ王国大使館の公使・ジャックさんから、タイの王女様のイラストを描くように提案された小林さん。

早速、王女様の軌跡をたどるべく取材で「サコンナコーン」に向かいますが…？

サコンナコーン空港


すごい田舎ですね…


タイの挨拶「ワイ」


小さい頃から教えられる


私たちの工房です


機織りしてる！


正装？


糸からっていうか…


贅沢って何か考えさせられるな


自然との調和…！


