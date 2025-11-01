DeNeelが、2026年2月よりキャリア史上最大規模となる東名阪ワンマンツアー＜DeNeel One-Man Tour 2026＞を開催することを発表した。

発表が行われたのは本日1日に渋谷で開催された＜DeNeel TWO-MAN LIVE TOUR「PROMENADE」＞東京公演にて。

ワンマンツアーは2026年2月14日（⼟）愛知・名古屋 ell.FITS ALLを皮切りに、翌15日（⽇）大阪・心斎橋 ANIMA、そして2月21日（⼟）東京・渋谷 Spotify O-WESTでファイナルを迎える。チケットは現在チケットぴあにてオフィシャル最速抽選先行受付がスタートしている。

また、9月24日（火）に配信リリースされた最新デジタルシングル「プルースト」 の オフィシャル・リリックビデオも公演終了にあわせて公開となった。「プルースト」は儚い泡や香りをモチーフに別れの痛みと淡く残る記憶を描いた楽曲で、スケール感あふれるアレンジと、伸びやかなボーカルが重なり合う壮大なロックチューンに仕上がっている。

■＜DeNeel One-Man Tour 2026＞

2026.02.14 (SAT) 愛知・名古屋 ell.FITS ALL

2026.02.15 (SUN) 大阪・心斎橋 ANIMA

2026.02.21 (SAT) 東京・渋谷 Spotify O-WEST オフィシャル最速抽選先行（チケットぴあ）

受付期間：2025年11月1日（土）21:00〜11月9日（日）23:59

チケット料金：\3,800（税込 / D代別）

受付URL：https://w.pia.jp/t/deneel-oneman-tour2026/