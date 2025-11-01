今週１０月２９、３０日の栗東・坂路タイムのベスト１０は以下の通り。最速は２９日のダークエクリプスとキタノズエッジで、４９秒８と好タイムが出た。１１月２日の京都１２Ｒに出走するロンドボスは５１秒１で、３０日の４位にランクイン。好走につながるか。

【２９日・栗東】８００メートル

〈１〉ダークエクリプス ４９秒８

〈１〉キタノズエッジ ４９秒８

〈３〉カズプレスト ５０秒７

〈３〉オーサムユニバンス ５０秒７

〈５〉ジョーメッドヴィン ５１秒０

〈６〉パクスロマーナ ５１秒１

〈７〉セントールビースト（京都８Ｒ） ５１秒２

〈８〉オメガヒストリー ５１秒４

〈８〉ジュンライトニング ５１秒４

〈９〉スターターン ５１秒５

〈９〉シークザドリーム ５１秒５

【馬場】やや時計はかかるが、走りやすい。

【３０日】８００メートル

〈１〉レイピア ５０秒１

〈２〉サンライズアムール ５０秒８

〈３〉エコロアゼル（東京１０Ｒ） ５０秒９

〈４〉ロンドボス（京都１２Ｒ） ５１秒１

〈５〉アパレイユ ５１秒４

〈５〉ベルタソ ５１秒４

〈７〉テイエムスパーダ ５１秒６

〈８〉ロードマイライフ ５１秒９

〈９〉エイプリルインパリ ５２秒０

〈１０〉ペレグリン ５２秒１

〈１０〉アスターブジエ（京都１０Ｒ） ５２秒１

〈１０〉オタルイーグル ５２秒１

【馬場】前日よりも、少し時計が出にくい。