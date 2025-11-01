巨人の荒巻悠内野手が１日、秋季キャンプで李承ヨプ臨時コーチから熱血指導を受けた。

荒巻が貴重な時間を過ごした。フリー打撃前に李臨時コーチと言葉を交わすと、ロングティーではトスを上げてもらいながらバットを振り込んだ。練習後には「ありがとうございました」と脱帽し、グータッチ。「昨日バッティングについて教えてもらって、そこから今日も引き続きやりました。『いいスイングしてるから自信を持って』と言ってもらった。ありがたいです」と感謝した。

１年目の今季、３１試合に出場して打率２割９分６厘、１本塁打、１打点。来季の飛躍にかける思いは強い。「（李コーチは）スターです。いつお会いできるかわからないので、吸収できるものは吸収したいと思っている」。同じ左打者で日韓通算６２６本塁打の「アジアの大砲」から貪欲に学んでいく姿勢を示した。

李臨時コーチは左のスラッガー候補の荒巻に期待を寄せる。「新人と聞いてびっくりした。来年どう変化するかすごい楽しみです。自分より力もありそうなので、もっと練習したら俺よりいい選手になれるんじゃないかな」と成長を願った。