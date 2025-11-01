¤¢¤ï¤ä²ø²æ¡¢¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾×ÆÍ¤â¡ÄÁ´¤¯Æ°¤¸¤ÌÂçÃ«¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤µ¤¹¤¬SUMO¤Î¹ñ¤Î´Á¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï10·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î1Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè6Àï¤ò3-1¤ÇÀ©¤·¡¢ÄÌ»»3¾¡3ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£Áê¼êÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤¢¤ï¤ä¤Î¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¡ÖÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¥¨¥°¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶ÄÅ·¤·¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤É¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£0-0¤Î3²ó2»àÆóÎÝ¤«¤é·É±ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¥¹¥ß¥¹¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¡£3ÈÖ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç2ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£ÂçÃ«¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÆóÎÝ¤«¤éËÜÎÝ¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¥¹¥ß¥¹¤Ë¡Ö³ê¤ì¡ª¡×¤Î»Ø¼¨¡£¤½¤³¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¥´¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥´¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬ÂçÃ«¤Ëµ¤¤Å¤«¤º2¿Í¤Ï¾×ÆÍ¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·¹ø¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤ÏÁ´¤¯Æ°¤¸¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¤¿¡£°ìÊý¤Î¥´¡¼¥º¥Þ¥ó¤ÏÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤í¤á¤¡¢¸å¤í¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë·üÌ¿¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÉÔÎ¸¤ÎÀÜ¿¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÂçÃ«¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤Î¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬SUMO¤Î¹ñ¤Î´Á¡×¡ÖÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤w¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ÎÂÎ´´¤¬¥Ð¥°¤Ã¤È¤ë¡×¡ÖÂÎ´´¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë