俳優ロバート・デ・ニーロの孫で、当時19歳だったレアンドロ・デ・ニーロ・ロドリゲスさんが、薬物過剰摂取により死亡したとみられる事件で、5人が逮捕された。



事件は2023年に米ニューヨークで起こった。「デイリー・メール」紙が入手した起訴状には、今回逮捕された5人の男は、偽造した処方薬を同市内で若者を中心に流通させた犯罪組織を運営していたとされている。この組織が提供した薬が2023年に3人の10代の若者の命を奪ったとされており、その中の「被害者3」とされる人物がレアンドロさんの年齢と死亡日時、場所と一致しているという。



レアンドロさんは2023年7月2日、ウォール街のシプリアーニ・クラブ・レジデンスにある1室で遺体となって発見されていた。遺体のそばには、皿に乗った白い粉状の物質が発見されていた。



レアンドロさんは、デ・ニーロの養女で女優のドレナと芸術家カルロス・メアとの息子。ドレナは11月１日に自身のインスタグラムにレアンドロさんの画像とともに長文を掲載。「本当に寂しいです」「わたしたちと同じように愛する人を失うという悪夢を見る家族が何千もいることを知っています」などとつづり、警察らへの感謝も伝えた。



