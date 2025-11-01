グラビアアイドル・山田あい（22）が10月31日、自身のインスタグラムを更新し、初写真集の発売が決まったことを報告した。



【写真】横からショット 美しきS字カーブのボディ

「!!重大情報解禁!!」と前置きし、「1st写真集『Ohaa～i』がワニブック様より発売します」（原文まま）と伝えた。なお、ワニブックスの公式サイトでは「タイトル未定」とされている。



「発売日：12月23日 イベント：12月20日」と公表。「予定空けてといてねー!!」とウキウキでファンに呼びかけた。ファンにとってはうれしすぎるクリスマスプレゼントとなりそうだ。



撮影は初めて訪れたというハワイで行われた。インスタでは「これからちょくちょく載せてくかもなのでここで一旦情報のみ」としているが、もちろん画像も掲載しており、ビーチで極小ビキニ姿でボディボードを持ってはしゃぐショット。B90（Iカップ）W60H90のスーパーボディをしっかりと見せつけており、写真集への期待値はMAXだ。



山田は2024年12月にデビューしたばかり。わずか1年での写真集発売とあってファンも「デビューしてこの期間で写真集を出せるのはかなりすごくて、写真集を出せるまで行けない人が多いから、山田さんやはり大したものなんだなと」と驚き。「マジか!おめでとう!」「絶対買います♡」と祝福の声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）