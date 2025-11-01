俳優の木村佳乃さん（49）が10月31日、子どもたちに向けた映画を上映する『第32回キネコ国際映画祭』のオープニングセレモニーに登場。初参加した映画祭の魅力について語りました。

子どもたちの国際映画祭として今年で32回目を迎えるこのイベント。子どもたちが世界中の映画を日本語で楽しむために、スクリーンを見ながら生で吹き替えを行う“ライブシネマ”など、ユニークな取り組みを行っています。

オープニングセレモニーには、スペシャル・サポーターの木村さんのほか、ジェネラル・ディレクターの戸田恵子さん（68）、エグゼクティブ・ディレクターの中山秀征さん（58）、チーフ・プログラミング・ディレクターの横山だいすけさんたちが参加。ディレクター陣は、“ライブシネマ”の生吹き替えに挑戦しました。

“ライブシネマ”について、木村さんは「お子さんだと、字幕ってまだなかなか読むのが難しかったりするので、やはり吹き替えっていうのは本当にありがたいなと思います」と自身の育児経験を振り返りながら、その取り組みを絶賛しました。

そして、32回目を迎えた映画祭について「毎年続けてこられたっていうのがやはり“ 継続は力なり ”ですよ。やっぱりそれが大変なことですし、本当にすばらしいことだと思うので、私今回初参加ではありますけれども、敬意を表して私もまた参加させていただきたいなと心から願っております」と、来年以降の参加に意欲を見せました。