宮城県の市で「名前がかっこいいと思う市」ランキング！ 2位「気仙沼市」、では1位は？【2025年調査】
洗練された名前には、その土地の持つ力強さを感じるもの。宮城県には都市的な響きを持ちながら、どこか歴史や風格も感じさせる秀逸な市名がたくさんあります。
All About ニュース編集部は10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「宮城県の市で名前がかっこいいと思う市」ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果】
震災からの復興を経て、近年続々と新しい施設が登場。2020年に内湾地区にオープンした商業観光施設「ないわん」や、新鮮なシーフードグルメがそろう気仙沼「海の市」など、見どころ満載です。
回答者からは「フカヒレの聖地感があるから」（30代女性／神奈川県）、「森進一の港町ブルースでも歌われていて記憶に残るため」（40代男性／千葉県）、「漢字も響きも良い。行ってみたくなるような素敵な地名だと思います」（50代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
緑豊かな街並みは「杜の都」と呼ばれ、美しい景観が魅力。グルメ都市としても有名で、3大王道グルメと称される牛タン・笹かまぼこ・ずんだ餅は必食です。
回答コメントでは「東北一の栄えた場所で色々な意味でかっこいいと感じるから」（40代女性／埼玉県）、「響きが力強く、歴史と現代が融合した印象でかっこいいから」（30代女性／東京都）、「なんかクールな感じ」（40代女性／その他）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
