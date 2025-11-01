アメリカ・デルマー競馬場で行われる競馬の祭典・ブリーダーズカップは、日本時間11月2日（日）早朝に2日目を迎える。初日はコントレイル産駒のスウィッチインラヴがジュベナイルフィリーズターフに出走。2日目はフォーエバーヤング、アルジーヌ、ピューロマジックら日本馬6頭が、芝・ダートのG1計5競走に挑む。世界中から集結したトップホースたちが火花を散らす中、日本勢の躍動に大きな注目が集まる。

なかでも注目は、昨年3着のフォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）。坂井瑠星騎手とのコンビでブリーダーズカップクラシック（ダ2000m）に臨み、悲願の雪辱を狙う。また、芝スプリント路線からはピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍）とインビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士）が参戦。短距離戦で鍛え上げたスピードが、アメリカの電撃戦でどこまで通用するかも見どころだ。さらに、アメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）はダ1200m戦に挑戦。世界の快速王たちとのスピード比べに胸が高鳴る。

そして、アルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）は名手L.デットーリとのコンビでマイル戦へ。現役最後のブリーダーズカップとなる名手が日本馬とともにどんなドラマを描くか、世界中のファンが見守る。ディスタフ（ダ1800m）には昨年4着のアリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）が、そしてフィリー＆メアターフ（芝2200m）には日本馬の出走はないが、M.デムーロ騎手が南米3冠馬ラキカとともに参戦予定。日本勢と日本人騎手たちが織りなす“世界の戦い”は、日曜早朝から目が離せない。

フォーエバーヤング

日本馬最初の登場は4時40分頃

●BC出走予定日本馬 ※発走時間は日本時間

・11月2日（日）4:41発走

BCターフスプリント（芝1000m）

インビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士）佐々木大輔

ピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍）O.マーフィー

・11月2日（日）5:21発走

BCスプリント（ダ1200m）

アメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）坂井瑠星

・11月2日（日）6:01発走

BCディスタフ（ダ1800m）

アリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）K.フレイ

・11月2日（日）7:25発走

BCクラシック（ダ2000m）

フォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）坂井瑠星

・11月2日（日）8:05発走

BCマイル（芝1600m）

アルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）L.デットーリ

●馬券発売概要

＊発売方法

・ネット馬券（即PAT／A-PAT）

11月1日（土）日本時間7時00分から発走予定時刻2分前

・UMACA（競馬場・ウインズ等）

11月1日（土）各事業所の発売開始時刻から営業終了時刻

＊発売式別

「単勝」「複勝」「馬連」「ワイド」「馬単」「3連複」「3連単」の7式別を発売

※「枠連」および「WIN5」は発売はおこなわれない

＊払戻率・払戻金への上乗せ

・独立プール方式での発売のため日本国内独自のオッズとなる

・払戻率は中央競馬と同様

・JRAプラス10（2号給付金）の対象レースとなる

※詳細はJRA公式ホームページをご確認ください。

早朝3時30分から生中継スタート

●テレビ・ラジオ中継およびインターネット配信概要

＊テレビ（インターネット配信含む）

・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb

「2025ブリーダーズカップ中継」

放送日時：11月2日（日）3時30分から9時00分【無料放送】

＊ラジオ

・ラジオNIKKEI第1

「2025ブリーダーズカップ実況中継」

放送日時：11月2日（日）7時00分から9時30分

※放送予定等の詳細は各放送局のホームページにて