「실트（シルトゥ）」の意味は？推しが入るとうれしいもの！【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「실트（シルトゥ）」の意味知ってる？
「실트（シルトゥ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、推しが1位になると幸せな気分になれるものです。
いったい、「실트（シルトゥ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「リアルタイムトレンド」でした！
「실트（シルトゥ）」とは、「실시간 트렌드（シルシガン トゥレンドゥ）」の略で、リアルタイムトレンドという意味の言葉です。
主に、X（旧Twitter）のトレンドのことを指します。
「실트（シルトゥ）」にランクインさせよう、というイベントもファンの間で開かれることもありますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『センイルJAPAN』
ライター Ray WEB編集部