「世界に一台だけのバイク」が手に入る！ “自分好み”の専用デザイン×「匠手作り」パーツも装備！ 高級バイクブランド「MVアグスタ」の新プログラム「サルトリア・メカニカ」を公開

イタリアのバイクブランド「MVアグスタ」が、これまでで最も先進的とされるカスタマイズプログラム「サルトリア・メカニカ」を公開しました。

同プログラムは、絶対的な独自性を追求する真の愛好家のために設立された専門アトリエであり、オーナー一人ひとりの好みとビジョンを反映させた、世界に一台だけの車両を仕立てることを目指しています。

MVアグスタが新たに展開するカスタマイズプログラム「サルトリア・メカニカ」で製作された特別な一台

このプログラムの始動に合わせて、MVアグスタの歴史あるSchiranna本社内に「MVアグスタ・セントロ・スティーレ」が本格的に稼働を開始しました。モーターサイクルデザインの頂点を体現し、数々の象徴的なモデルを世に送り出してきた同部門の、デザインとエンジニアリングに関する全ての専門知識がサルトリア・メカニカに注ぎ込まれます。

プログラムは、ユーザーとMVアグスタのデザイナーチームとの対話からスタートし、イタリアの職人技と最先端技術を融合させます。素材選びから仕上げ、カラーリングに至るまで、あらゆる構成要素とディテールが、高い要求に応えるべく細やかに設計されます。

具体的なカスタマイズには、ブランドの伝統やユーザーのビジョンから着想を得た特別なカラーリングやグラフィック、性能と軽量化、そして外観の最適なバランスを考慮して厳選されるカーボンファイバーやチタンといった高品質な素材が含まれます。

さらに、MVアグスタ専用パーツや特別に製作される部品、イタリア最高峰の職人が手掛ける手縫いシートなど、精巧な手仕上げのディテールも特徴です。

このプログラムは、全てのMVアグスタモデルに適用可能で、3つの段階に分かれたカスタマイズが提供されます。第一段階の「サルトリア・メカニカ・エッセンツィアーレ」では、専用のカラーリングとグラフィックの作成が可能で、グラフィックの自由度に制限はありません。また、シートの素材も選択できます。

第二段階の「サルトリア・メカニカ・リチェルカート」では、カスタマイズの複雑さと独自性がさらに増し、フレームやスイングアームなどへのグラフィックカスタムや、好みのホイールを選ぶ機会も与えられます。

そして最高峰に位置づけられる「サルトリア・メカニカ・アイコニック」は、制約のない完全なオーダーメイドカスタマイズを提供します。これまでの全ての選択肢に加えて、専用の高性能コンポーネントやワンオフパーツの製作、さらにはバイクのグラフィックに合わせたカスタムヘルメットやレーシングスタンドの選択も可能になります。

このレベルでは、MVアグスタのモデルが白紙のキャンバスとなり、オーナーがスタイリストやエンジニアと一体となって、唯一無二の「モーターサイクルアート」を創造する場となります。

サルトリア・メカニカ・プログラムを通じて製作されるオートバイは、単なる移動手段ではなく、真の芸術作品として扱われます。その証として、各車両には証明書と、サルトリア・メカニカのバッジが刻まれた特別な銘板が付属し、それが「他に類を見ない」傑作であることを証明します。

この発表に際し、MVアグスタ・モーター S.p.A.の最高経営責任者であるルカ・マーティン氏は次のように述べています。

「MVアグスタでは、お客様をあらゆる活動の中心に位置づけています。サルトリア・メカニカは、卓越したオートバイを提供するだけでなく、お客様一人ひとりの情熱とビジョンに合わせた、真にユニークな体験をお届けするという当社の取り組みを反映しています。

オートバイの夢を現実のものにしたいと願うお客様のために、お客様と協力して唯一無二のマシンを製作できることを、私たちは光栄に思っています」。

なお、サルトリア・メカニカで製作されたバイクは、全てMVアグスタが提供する5年間の保証対象となります。このプログラムは、単にマシンをカスタマイズするだけでなく、オーナーがブランドの歴史と創造性の一部となる特別な体験を提供し、MVアグスタとの絆をより一層深めるものとなりそうです。