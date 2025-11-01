藤原紀香が実践する後悔しない生き方。「過去は過去。”いま”がお互いに幸せであれば最高！じゃないですか」

「全力投球」――この言葉がまさに似合う人のひとりが、藤原紀香さんだ。

大学在学中に「ミス日本グランプリ」に輝き芸能界デビュー。その華やかな美貌と抜群のスタイルで瞬く間に人気者となり、これまで俳優としても多くの舞台やドラマで活躍を続けてきた。一夜限りの音楽特番で中森明菜さんの「DESIRE」を衣装もウィッグも本気モードで披露し喝采を浴びるなど、常に全力で楽しみ、周囲にエネルギーを与える姿勢にも称賛が集まる。

一方で、2000年代初頭からはアフガニスタンや東ティモールなど多くの開発途上国を訪れ、カンボジアなど小学校の設立し子どもたちの教育支援に携わるなど、長年にわたり国内外でのボランティア活動を継続している。

2016年に歌舞伎俳優・片岡愛之助さんと結婚。梨園の妻として夫を支える立場でありながら、再再演を迎えた舞台『サザエさん』では座長を務め、大成功を収めたばかり。そして2025年12月12日からは、堤幸彦さん演出の『忠臣蔵』全国公演が控えており、現在は稽古の真っ最中だ。

今回、紀香さんが演じるのは、上川隆也さん演じる大石内蔵助の妻、りく。

舞台の記者会見が開催された日に、紀香さんにインタビューした後編。ライターの田中亜希子さんが、全力で走り続ける彼女の原動力と人生観に迫った。

夫の大けがで再確認した”命”への感謝”

『忠臣蔵』の四十七士とその家族。討ち入りという一点を見据えて生きる日々は生と死を深く意識した、命を燃やすような日々だったのだろう。紀香さんは赤穂浪士たちを束ねる大石内蔵助の妻を演じるが、彼女自身、阪神淡路大震災の経験から、常に人生は何が起こるかわからないという覚悟を胸に生きてきたという。

「『忠臣蔵』の四十七士とそのご家族はもちろんですが、当時の人々は今よりずっと“死”を覚悟して生きていたと思います。今の時代は当時よりもまだマシだとはいえ、一寸先はわからない。でも私は、『死』より『生』を意識して生きています。以前の舞台『カルメン故郷に帰る』の台詞にもありましたが、“生きてるだけでまるもうけ”──それが私にとって感謝の原点なんです。

人生だから、悲しいことや辛いことも起こります。30年勤め、信じていた事務所に突然裏切られることもある。信頼が揺らぐような出来事もあり、さすがに心が痛みました。

そして同じ頃、稽古場での思わぬ事故により、夫が大けがを負ってしまった。まるで人生から与えられた“試練”のような出来事でした。事故の知らせを受け、仕事を終え顔面蒼白のまま新幹線で関西へ。病室には、包帯に包まれた姿で横たわる夫の姿。一瞬絶句し、“本当に復帰できるのだろうか”と胸が締めつけられました。

『あたりどころが悪ければ、失明か、命の危険もありましたよ』とドクターに言われ、『本当に生きててくれてよかった』と涙を隠し、明るい声で『大丈夫や、すぐに治るよ。心配ないからね』と笑って伝えた記憶があります。数ヵ月後、最高のドクターたちの力と多くの応援の声で夫が舞台復帰を果たしたとき、心の底から“生への感謝”があふれました。そう、人は苦労も悲しみもあるけれど、“今”を生きていられることこそが奇跡。だからこそ感謝を胸に、毎日を丁寧に生きていきたいと思っています」

その言葉の通り、芸能界の第一線で長年活動しながら、梨園の妻としても奮闘し、50代を超えてもなお、その美貌とプロポーションを保ち、ボランティアの活動まで続けている紀香さん。そんな彼女でも若い頃、売れるまでは長い道のりだった。学生時代にミス日本グランプリとなりデビューはしたものの、大学に通いながら兵庫の実家から東京へ仕事にいっていた。そんな時期に大震災が発生し、知人を亡くすなどの哀しみの中で、心情に変化が起きた。

「人生は一度きり。だからこそ、“いま”を丁寧かつ懸命に生きよう」

芸能界入りに両親は反対だったが、震災後、想いを固めて上京を決意。都内の6畳一間のアパートで生活を始める。オーディションを受けてもなかなか結果は出ず、日々の食事は白米と梅干しだけという時期もあった。

「ネタではなく本当の話。学生時代に貯めたお金も底をつき、実家から送られたお米と梅干しだけ。両親は芸能界入りに反対で、すぐ音を上げて帰ってくると思っていたと。でも被災した関西の同級生たちが頑張っていたから弱音は吐かなかった。苦しくても、この仕事が好きで夢を叶えたい一心で続けてこられた。今では両親も応援してくれています」

東ティモールの英雄と、“生きる現場”で

20代後半で花開き、30代は休みなく働いた。2000年代初頭からアフガニスタンやカンボジア、バングラデシュなどで写真を撮り、国内外でチャリティー講演会や写真展を開催するなど、国際的な人道支援に取り組んできた。その一環として、独立直後の混乱期にあった東ティモールを国連スタッフとともに訪れたことがある。

「国連の緒方貞子さんが率いる“人間の安全保障”のチームから【写真家】としてお声がけいただき、独立直後の混沌とした中、女性や子どもたちが直面する暴力の実態や、独立に向けた支援が進むコーヒー農園や灌漑施設などの現場を視察し、写真で伝えるという趣旨でした。

東ティモールと西ティモールの国境は川。独立したとはいえ、騒乱が起きることもあり、葦が生い茂る国境沿いをかき分けながら、息を潜めて進むような瞬間もありました。でも私が伝えたかったのは、“死”ではなく“生”。独立から前に進む“生きる現場”の希望の表情でした。その写真はニューヨークの国連本部で展示し、届けることができました。

東ティモールでは素晴らしい出会いがありました。二度訪れたのですが、当時は外相で、その翌年大統領に就任し、のちに“無血革命”を成し遂げてノーベル平和賞を受賞されたジョゼ・ラモス＝ホルタさんと親交を深めることができました。彼はその後、銃撃を受け、隣国オーストラリアに緊急搬送、手術を乗り越え生還し、再び大統領に返り咲いた不屈の精神の持ち主。ご自身の誕生日には多くのストリートチルドレンを招き、自ら手料理でもてなす。流木を削って作ったアートのテーブルがあるような、人柄の温かさが流れるお家でした。我々のスタッフにも親切にしてくださり、皆ラモスさんのファンに！ 人生で滅多に出合えない、かけがえのない時間でした。

そして、万博期間中、十数年ぶりに再会することができたんです。私は日本館名誉館長として、東ティモールデーにラモス大統領をお迎えでき、迎賓館での食事の際、『NORIKA！』と大きな声で呼んでいただいて、周りが驚くほどでした（笑）。覚えていてくださって本当に嬉しかった。困難や痛みを経てもなお輝き続ける、そのバイタリティあふれる姿には心から敬意を抱いています」

これまでの経験が“今”を形づくっている

困難といえば、紀香さんにも苦しい時期があった。2006年の最初の結婚生活は、残念ながら長くは続かなかった。

「当時はやはり苦しかったですね。応援してくださった皆さんに申し訳ない思いでいっぱいでしたが、心が壊れてしまい、勇気を持って終止符を打つ決断をしました。CMなど無くなった時期もありましたが、誠実に、真っ当に生きていれば、未来は必ず動き出す、そう信じていました。今では笑って話せることばかり。体力も勇気も要りましたが、雨降って地固まる。その経験を経て、”すべては感謝”と、ひと回り成長できたのかもしれません。

それに、人生で起こることは、すべて糧だと。出会いがあるから困難を超え、成長があり、感謝があり、今の価値観にたどり着けた。真実を知らない人たちが勝手に過去を面白おかしく蒸し返したり、そんな記事を目にしても、笑っています。以前の結婚も隠していませんよ。成長に繋がる私の歴史の一部ですから。周囲が気遣い『楽屋を近くにしないようにしてる』という話も耳にしますが… 思うに、大切なのは“いま”なんです。いろいろ経たお互いが、いまそれぞれ幸せであればそれが全てで、最高じゃないですか。お相手がテレビに出ていると、普通に夫婦で笑って見ていますよ（笑）」

夫との会話で気づいた、仕事との向き合い方

仕事を休もうと思った時期が一度ある。片岡愛之助さんと再婚した頃だそう。

「夫の歌舞伎の仕事のことも、妻として自分がすべきことも要領が掴めず、もっと勉強しないと、と。『妻の務めを優先するために、仕事は少し休んだ方がいいのかな』と考えて、活動を緩やかにしていた時期もありました。今は為すべきことをしっかり務めながら、自身のこともできる--そういう自信が、少しずつ育っていったのだと思います」

愛之助さんは、紀香さんが自身の仕事を続けることをどう捉えているのだろう。

「やめるべきかな？という質問に、夫は『30年積み重ねた世界があって、沢山のファンが応援してくれてスタッフが支えてくれている。そんな幸せなことはないし、そのキャリアをゼロにする必要はないよ。紀が皆とともに築いてきた世界は大事にするべきやで』と言ってくれて。そして、『これまで自分は弟子方や番頭と一緒にやってこれたんやから』とも。

もちろんそういうわけにはいきませんから、まず食や健康面のサポートから始め、ご贔屓筋のことは番頭さんに教わり、奥様方や関係者からこの世界のしきたりを学び、お礼状のための書や季節のしつらえも、和事のサロンに通い身につける日々。皆さんに感謝の気持ちでいっぱいですし、なによりも夫がそのスタンスでいてくれるからこそ、もっと頑張ろうと思えます」

とはいえ、人は年齢を重ねると体力は落ち、動きにくくなりますよね。

「それはあります。私も不死身でも超人でもないので（笑）。昔は全力ダッシュしてもアキレス腱！なんて頭をよぎりませんでした。今は無理はしませんよ。アップをしてから動く、トレーニングや柔軟も続ける。年齢に抗わず、受け入れながら自然にできることをやる。それが一番ですね」

歳を重ねても、進化を止めない

より丹念に準備しながらもフルスロットルで人生に挑み続ける。前向きな紀香さんのモチベーションの源はどこにあるのだろう。

「アクション多めの“ファンタスティックなお役”が来たら--いつでも『動けます！』と言える自分でいたくて。多くを経験して心をふるわせ心身ともに健康でいたい。ずっとエンターテイナーでありたいんです。年齢を重ねたらおばあちゃんの役もやる時もあるでしょう。でも人を守るためにバズーカを携えるような”戦う女”のお役もやりたい。『RED』のヘレン・ミレンさんは最高ですよね。白髪で回し蹴りやドロップキックも、いつか（笑）。そんな夢が、動ける身体づくりの原動力ですし、進化を止めない心構えでいようと。

この12月から1月末にかけては、『忠臣蔵』で大石内蔵助の妻として、討ち入りへ向かう夫を離れながらも信じ見守ります。主演の上川隆也さんは、誠実で情熱的にカンパニーを引っ張ってくださる座長。仇役・吉良上野介は高橋克典さん。堤幸彦監督は、壮大なスケールの中に人の情と覚悟を繊細に描く方。男たちの忠義の世界を下から支える武家の妻として、当時の女性たちにできる限りの想いを寄せ務めたいと思います」

つねにフルスロットル。全力で今を生きる藤原紀香さん。『忠臣蔵』でも”内助の功”として覚悟を感じる演技を魅せてくれるだろう。そしてきっと、歳を重ねても、底抜けにカッコいい”闘う女”を演じてくれるはずだ。

藤原紀香（ふじわら のりか）

兵庫県生まれ。大学在学中の1992年、ミス日本グランプリを受賞。

卒業後、阪神・淡路大震災をきっかけに上京。以降、モデル・タレント・俳優として活躍。2000年代初頭からはアフガニスタン、東ティモール、カンボジア、バングラデシュ、アフリカなどを訪れ、国内外でのチャリティ活動を続けている。

これまでNHK連続テレビ小説『おむすび』、映画『翔んで埼玉〜琵琶湖より愛をこめて〜』などに出演。

舞台でも『メイジ・ザ・キャッツアイ』『サザエさん』など多彩な作品に参加。堤幸彦演出は『魔界転生』に続き二度目。今回の『忠臣蔵』では大石りくを演じる。また、2025年の大阪・関西万博では日本館名誉館長として国内外の賓客を迎え、日本の文化を世界へ発信した。

舞台『忠臣蔵』

上川隆也主演、豪華キャストで描く堤幸彦氏による令和版『忠臣蔵』。

赤穂浪士たちが繰り広げる義と信念の物語。吉良邸襲撃、仇討ち本懐──時代劇の決定版として討ち入りの真実に迫る。大石内蔵助役に上川隆也さん、妻りく役に藤原紀香さん、吉良上野介役に高橋克典さん。

「ストレートにやります」と語る堤監督が、どのような令和版『忠臣蔵』を見せてくれるのか。

東京・明治座：2025年12月12日〜28日

名古屋・御園座：2026年1月3日〜6日

高知・県立県民文化ホール：1月10日

富山・富山県民会館：1月17日

大阪・梅田芸術劇場メインホール：1月24日〜27日

新潟・長岡市立劇場：1月31日

