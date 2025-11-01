Maison de FLEUR×ART DE LYSが贈る♡フランスの優雅なティータイムコレクション
フランスの伝統技術と、日本の可憐な美意識が出会う特別なコレクションが誕生。Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）は、名門ゴブラン織りメーカーART DE LYS（アール・ド・リス）とのコラボレーション第4弾『Thé de FLEUR（テ・ドゥ・フルール）』を11月1日（土）より発売します。リボンと花に囲まれたティータイムのモチーフが描かれた、上品で愛らしいバッグとポーチがラインアップ。
Maison de FLEUR×ART DE LYSが描く優雅な午後
紅茶の日に合わせて登場する『Thé de FLEUR』は、“甘い香りが時を紡ぐ、午後の余韻の物語”をテーマにしたコレクション。
フランスの小さなサロンで過ごす穏やかなティータイムをイメージし、ブルーとホワイトの繊細なコントラストで描かれた総柄が魅力です。
ティーポットやティーカップをモチーフにしたデザインは、上品でクラシカルな雰囲気を演出してくれます♡
人気のスクエアトートとポーチが登場
ティーカップ柄ゴブランスクエアトートバッグ
価格：13,200円（税込）
今回のラインアップは、ブランドで人気の高いスクエア型トートバッグと、上品なポーチの全2型。
トートバッグはティーセット柄が映えるデザインで、どんなスタイルにも華を添えます。
ティーカップ柄ポーチ
価格：6,900円（税込）
ポーチには大きなグログランリボンがあしらわれ、フレンチレディのような可憐な印象に。
ブルートーンで統一されたデザインは、カフェやアフターヌーンティーなどのお出かけにもぴったりです♪
カラー：Blue
Maison de FLEUR×ART DE LYS 『Thé de FLEUR』
発売日：11月1日（土）※ECサイトは10月31日（金）20時～
販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗／ECサイト「STRIPE CLUB」／ZOZOTOWN
紅茶の香りを纏うように、秋の装いに華を添えて
フランスの伝統とメゾン ド フルールの可憐さが調和した今回のコレクションは、見るたびに心がときめく特別な存在。
バッグを手に取るだけで、まるで午後のティータイムに誘われたような幸福感を感じられます。
大切な人とのお出かけや、自分へのご褒美にもおすすめの『Thé de FLEUR』。この秋、あなたの毎日に優雅なひとときを添えてみてはいかがでしょうか。