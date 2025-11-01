Maison de FLEUR×ART DE LYSが贈る♡フランスの優雅なティータイムコレクション

フランスの伝統技術と、日本の可憐な美意識が出会う特別なコレクションが誕生。Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）は、名門ゴブラン織りメーカーART DE LYS（アール・ド・リス）とのコラボレーション第4弾『Thé de FLEUR（テ・ドゥ・フルール）』を11月1日（土）より発売します。リボンと花に囲まれたティータイムのモチーフが描かれた、上品で愛らしいバッグとポーチがラインアップ。

Maison de FLEUR×ART DE LYSが描く優雅な午後

紅茶の日に合わせて登場する『Thé de FLEUR』は、“甘い香りが時を紡ぐ、午後の余韻の物語”をテーマにしたコレクション。

フランスの小さなサロンで過ごす穏やかなティータイムをイメージし、ブルーとホワイトの繊細なコントラストで描かれた総柄が魅力です。

ティーポットやティーカップをモチーフにしたデザインは、上品でクラシカルな雰囲気を演出してくれます♡

セサミストリートマーケットから新シリーズ「VINTAGE SKETCH」発売！懐かしくて新しい魅力

人気のスクエアトートとポーチが登場

ティーカップ柄ゴブランスクエアトートバッグ

価格：13,200円（税込）

今回のラインアップは、ブランドで人気の高いスクエア型トートバッグと、上品なポーチの全2型。

トートバッグはティーセット柄が映えるデザインで、どんなスタイルにも華を添えます。

ティーカップ柄ポーチ

価格：6,900円（税込）

ポーチには大きなグログランリボンがあしらわれ、フレンチレディのような可憐な印象に。

ブルートーンで統一されたデザインは、カフェやアフターヌーンティーなどのお出かけにもぴったりです♪

カラー：Blue

Maison de FLEUR×ART DE LYS 『Thé de FLEUR』

発売日：11月1日（土）※ECサイトは10月31日（金）20時～

販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗／ECサイト「STRIPE CLUB」／ZOZOTOWN

紅茶の香りを纏うように、秋の装いに華を添えて

フランスの伝統とメゾン ド フルールの可憐さが調和した今回のコレクションは、見るたびに心がときめく特別な存在。

バッグを手に取るだけで、まるで午後のティータイムに誘われたような幸福感を感じられます。

大切な人とのお出かけや、自分へのご褒美にもおすすめの『Thé de FLEUR』。この秋、あなたの毎日に優雅なひとときを添えてみてはいかがでしょうか。