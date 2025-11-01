＜子持ちは無責任！？＞夫の相談すると…「子無しは毎日ヒマでしょ？」決めつけはNG【第3話まんが】
私はルナ。夫のヨウスケと暮らしています。最近私は職場で、チーム内に仕事を割り振るリーダー的なポジションにつきました。けれど、子育て中のメンバーは仕事を放り出して急に帰ることがあり、その責任感のなさに私はモヤモヤしています。そんなある日、久しぶりに学生時代の友人ナツミと会いました。私は良かれと思って、子ども抜きでの温泉旅行を提案したのですが……。ナツミには「もうやめよう」と話を打ち切られ、気まずい雰囲気になってしまったのでした。
ナツミは「子どもを置いて泊まりは無理」と言うけれど、小学生にもなってそんなに手がかかるとは思えません。それは、やらないための言い訳にしか思えません。ヨウスケに話してもいまいち共感してもらえなくて、私はますますイラだちました。
私が怒りをぶちまけると、ヨウスケは静かに口を開きました。「ルナは希望してリーダーに登用されて、これから管理職を目指していきたいんだよね？ 事情は人によってそれぞれだっていうことを、もっと理解した方がいいと思うよ」
子どもをもつ人は、やらない言い訳に都合良く子どもを使っている……そんなふうに思っていた私。しかしヨウスケからは、それはただの決めつけだし良くない考え方だと諭されました。
私がもし「子どもの世話をしてないんだから、毎日暇でしょ」なんて言われたら……。確かに、それは嫌な気持ちになります。勝手に決めつけるのはやめてほしい、ときっと不快に感じると思います。けれど私はナツミに面と向かって「小学生なんだから、もう手がかからないはずでしょ」と強く迫ってしまいました。今となってはとても失礼なことを言ってしまったと反省しています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
ナツミは「子どもを置いて泊まりは無理」と言うけれど、小学生にもなってそんなに手がかかるとは思えません。それは、やらないための言い訳にしか思えません。ヨウスケに話してもいまいち共感してもらえなくて、私はますますイラだちました。
私が怒りをぶちまけると、ヨウスケは静かに口を開きました。「ルナは希望してリーダーに登用されて、これから管理職を目指していきたいんだよね？ 事情は人によってそれぞれだっていうことを、もっと理解した方がいいと思うよ」
子どもをもつ人は、やらない言い訳に都合良く子どもを使っている……そんなふうに思っていた私。しかしヨウスケからは、それはただの決めつけだし良くない考え方だと諭されました。
私がもし「子どもの世話をしてないんだから、毎日暇でしょ」なんて言われたら……。確かに、それは嫌な気持ちになります。勝手に決めつけるのはやめてほしい、ときっと不快に感じると思います。けれど私はナツミに面と向かって「小学生なんだから、もう手がかからないはずでしょ」と強く迫ってしまいました。今となってはとても失礼なことを言ってしまったと反省しています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子