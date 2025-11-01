¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÄí²È¡¦½Å¿¹»°Îè¤Ë¤è¤Ã¤Æ70Ç¯Á°¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Äí¡¡ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÁÉ¤ë¡Ú²¬»³¡Û
¤½¤ì¤Ï70Ç¯Á°¡¡Çòº½¡¢ÂÝ¡¢ÀÐ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ò
ºî¶È´ü´Ö¤ÏÌó1Ç¯È¾¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢°ÎÂç¤ÊºîÄí²È¤¬°ä¤·¤¿Äí¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¸µ¤Î»Ñ¤ËÌá¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çòº½¤ÈÂÝ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤±¤ÇÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÄí±à¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê·Á¼°¤Î1¤Ä¡¢¡Ö¸Ï»³¿å¡×¡£70Ç¯Á°¡¢½Å¿¹»°Îè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÎÂ»ÔÃæÇ·Ä®¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÄí¤Ï¡Öñæ°Ã¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öñæ°Ã¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤ËÌó1Ç¯È¾¤ÎºÐ·î¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Öñæ°Ã¡×¤Î½êÍ¼Ô¡¡ÅìÎÉÊ¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÄí¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤¬»ÏÆ°¡¡ºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹½Å¿¹»°Îè¤ÎÄí¤È¤Ï
µîÇ¯5·î¡¢¡Öñæ°Ã¡×¤ÏÌµ¿ô¤ÎÁðÌÚ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ò²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¡¢Â¤±à²È¤äÄí¤ÎÀìÌç²È¤Ê¤ÉÌó20¿Í¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤¬È¯Â¡£ºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿ºî¶È¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Êñæ°ÃºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡°ðÃ«½ç°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê¸µ¡¹¤Ï¡Ë°ìÌÚ°ìÁð¤â¤Ê¤¤Äí¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤¢¤ë´ûÂ¸¤Î¿¢Êª¤ÏÅ±µî¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤Ê¤ëÀèÇÚ¤Î·Á¸«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºÆÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¤«¤é70Ç¯Á°¡¢¡Öñæ°Ã¡×¤¬ºî¤é¤ì¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï²¬»³¸©µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®½Ð¿È¤ÎºîÄí²È¡¦½Å¿¹»°Îè¡£»°Îè¤Ï¤«¤Ä¤ÆÁ´¹ñ¤Î¿À¼Ò¤ä»û¤Ë¿ô¡¹¤ÎÄí¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ¡¦ÅìÊ¡»û¤ÎËÜË·Äí±à¤ä¡¢Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ¾ë¤ÎÈ¬¿Ø¤ÎÄí¤Ï¡¢¤½¤Î·Ê´Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¹ñ¤Î¡ÖÌ¾¾¡¡×¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÄí±à¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥â¥À¥ó¤Êºî¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÄí²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Äí¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À»°Îè¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÎÂ¤Ëºî¤Ã¤¿¡Öñæ°Ã¡×¤âºîÄí²È¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÌÚ°ìÁð¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¿¼»³Í©Ã«¤Î·Ê´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡×
»°Îè¤Ï¡¢¹âÎÂ»Ô¤Î³«¶È°å¡¢Åì¾ÈÊ¿¤µ¤ó¤«¤é²È¤ÎÉßÃÏ¤ËÀß¤±¤¿Ãã¼¼¤Ë¹ç¤¦ÃãÄí¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¡¢ÃãÄí¤Ï±ü¿¼¤¤¼«Á³¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿¢ºÏ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åì¤µ¤ó¤«¤éÍ½»»¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ò½Ð¤µ¤ì¡¢ÌÚ¡¹¤ò°ìÀÚÍÑ¤¤¤Ê¤¤ÃãÄí¤ò½é¤á¤Æºî¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£
¡Öñæ°Ã¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃãÄí¤Î³µÇ°¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤¿³×Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¡»°Îè¤ÎÂ¹¤â»²²Ã
»°Îè¤ËºîÄí¤ò°ÍÍê¤·¤¿Åì¾ÈÊ¿¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤Ç¡¢¸½ºß¡Öñæ°Ã¡×¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÎÉÊ¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Äí¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤ÏÎÉÊ¿¤µ¤ó¤¬7ºÐ¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Êñæ°Ã¤Î½êÍ¼Ô¡¡ÅìÎÉÊ¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤Ï¤½¤³¤éÊÕ¤¬Í·¤Ó¾ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¤¢¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤Ã¤Æ¤è¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÎÉÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡Öñæ°Ã¡×¤¬»°Îè¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¬»³»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢»Å»ö¤¬Â¿Ë»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¼êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µ®½Å¤ÊÄí±à¤ò¤³¤Î¤Þ¤Þ¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈºÆÀ¸¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êñæ°Ã¤Î½êÍ¼Ô¡¡ÅìÎÉÊ¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¢¤ÎÄí¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç¤¤Ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÆ¸½¡¢ÀÎ¤Î·Á¤ËÌá¤¹¡£ÇÑ¤ì¤Ê¤¤¡¢ÇÑ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
»°Îè¤ÎÄí¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤âºÆÀ¸¤·¤¿¤¤¡Ä¤½¤Î»×¤¤¤Ï¡¢»°Îè¤ÎÂ¹¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´Æ½¤¤·¤¿ºîÄí²È¤Î½Å¿¹Àé逭¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê»°Îè¤ÎÂ¹¡¡½Å¿¹Àé逭¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡Ê»°Îè¤¬¡Ë¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÌÚ¡¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¢¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¶ì¡¹¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Á´Éô¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿»Ñ¡¦·Á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´°àú¤Ê»Ñ¤ÇÌá¤ë¤È¡¢»°Îè¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿Äí¤¬ÁÉ¤ë¡¡ÃÏ³ä¤ê¤Î¹â¤µ¤ä¶ÊÀþ¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ
»°Îè¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¾ðÇ®¤òÃí¤°¡Öñæ°Ã¡×ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤ª¤Ã¤·¤ãー¡ªOK¡×
ÁðÈ´¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºî¶È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿Äí¤Ï½ù¡¹¤ËËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿ÅÚ¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¡¢Äí¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÃÏ³ä¤ê¤Î½¤Éü¤ËÃå¼ê¡£
¡Öñæ°Ã¡×¤¬ºî¤é¤ì¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤È¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢
¤Î¤Á¤ËÂÝ¤ÈÇòº½¤Î¶³¦¤È¤Ê¤ë¡¢ÃÏ³ä¤ê¤Î¹â¤µ¤ä¶ÊÀþ¤Î³ÑÅÙ¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìÎÉÊ¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤ºî¶È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£²æ¡¹¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡£·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£·î¡¢ÂÝ¤òÄ¥¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÅÚ¤¬Æþ¤ê¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÂçµÍ¤á¤Ë¡£¹âÎÂ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÄ¹Ç¯Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í³½ï¤¢¤ëÄí¤¬ÁÉ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
70Ç¯Á°¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Äí¡¡¤½¤ì¤ÏÈþ¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¯
º£·î17Æü¡¢¡Öñæ°Ã¡×¤ËÂçÀª¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Äí¤ÎºÆÀ¸¤òµÇ°¤·¤Æ³«¤«¤ì¤¿½×¹©¼°¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¾¡×～¡ÊÇï¼ê¡Ë
70Ç¯Á°¡¢»°Îè¤¬¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿Äí¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó180Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ë¹âÎÂ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÁÔÂç¤Ê»³¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê°Ï¤à¿ÀÈëÅª¤Ê±À³¤¤¬¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ðÃ«½ç°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉü¸µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âºÆÀ¸¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹ç¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨µÄ¤·¤Ê¤¬¤é¿ë¹Ô¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÊÅìÎÉÊ¿¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ºÇ½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
½Å¿¹»°Îè¤¬¹âÎÂ¤ÎÃÏ¤Ë°ä¤·¤¿Äí±à¡Öñæ°Ã¡×¡£°ìÅÙ¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¤½¤Îµ±¤¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤êÌá¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Óµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£