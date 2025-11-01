◆りそなBリーグ2部（B2）福岡66―78神戸（1日、福岡・照葉積水ハウスアリーナ）

ライジングゼファー福岡がホームで首位神戸に逆転負けし、2連敗で西地区4位に後退した。

◆ノルマは平均4000人…B2福岡の今季入場者数はこちら◆

前日に今季最少の55得点しか奪えなかった福岡にとって雪辱戦。ベテランのジャスティン・バーレルが前半だけで19得点した活躍などで、37―31で前半を終えた。しかし後半は神戸の堅守に阻まれ、3点シュートの精度も低下した。

逆転負けに寒竹隼人主将は「前半はアグレッシブなディフェンスで自分たちのペースをつかむことができたけど、後半にアジャスト（適応）されたところで、ちょっと判断が悪くなってペースが乱れた」と反省。福島雅人も「前日戦えなかった部分を修正し、前半はうまく（戦術を）遂行できた。ただ、やっぱりほころびが出てしまう。ここは力の差じゃないかな」と振り返り、リバウンドやガード陣のプレー判断などを課題に挙げた。

次節は8、9日の両日、アウェーで奈良と対戦。次のホームゲームは15、16日の両日、北九州市立総合体育館で熊本ヴォルターズと戦う。