2日（日）の天気

太平洋側では行楽日和となりますが、北日本や日本海側では雷雨に注意が必要です。

●西日本、沖縄

晴れ間の出るところが多いですが、日本海側を中心に昼前後からは雨や雷雨となるところがあるでしょう。日中は20℃を超えるところが多く、過ごしやすくなりそうです。

●東日本

北陸は大気の状態が非常に不安定で、局地的に激しい雷雨となるおそれがあります。一方、東海や関東は晴れて、最高気温は22℃前後。お出かけ日和となるでしょう。

●北日本

北海道は朝から雨や雪となりますが、夜にはやむところが多いでしょう。東北は午後、雨の所が多く、日本海側は雷雨の所もありそうです。北海道は1日（土）より気温が低く、札幌は最低気温5℃、最高気温9℃の予想です。

週間予報

●大阪〜那覇

沖縄は4日（火）〜5日（水）にかけて雨、西日本は5日（水）〜6日（木）にかけて曇りや雨となるでしょう。九州南部や奄美では大雨となるおそれがあります。3日（月）〜4日（火）は気温が平年を下回り、3日（月）は大阪や広島で最高気温18℃の見込みです。

●新潟〜名古屋

北陸では3日（月）にかけて不安定な天気が続き、大雨となるおそれがあります。4日（火）は天気が回復し広く晴れますが、最低気温は各地で一桁に、最高気温は17℃前後と日中も肌寒くなるでしょう。6日（木）は東海、関東で雨が降り、東京や長野では14℃までしか上がらない見込みです。

●旭川〜福島

3日（月）も雨や雷雨となるところがあるでしょう。4日（火）以降は晴れの続くところが多いですが、東北南部太平洋側では6日（木）は雨が降りそうです。4日（火）にかけてはこの時期としては気温が低く、旭川は日中も10℃に届かない日が続きそうです。