¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬¡¢1ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¤³¦²¦¼Ô¤È¤Î°Õ³°¤ÊÀÜÅÀ¤Ë¶Ã¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀè½µ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Âçºå½Ð¿È¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥óÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦Shigekix¡ÊÈ¾°æ½Å¹¬¡á23¡Ë¤È¡¢´ØÀ¾¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥í¥±´ë²è¡£¤½¤³¤ÇÆôºê¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢ÉÍÅÄ¤ÏShigekix¤Ë¡ÖÆôºê¤Ë²¿¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝÂç²ñ¤Ç50²ó°Ê¾å¤âÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ëShigekix¤Ï¡¢23ºÐ¤Ê¤¬¤é¤âº£¤äÅÁÀâµé¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¡£¤½¤ó¤ÊShigekix¤¬¡Ö¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯ºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÍÅÄ¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡Ä¡£¤¢¤ì¡¢¤¦¤Á¤Î¾®³Ø¹»¤ä¤ó¡×¤Èº¤ÏÇµ¤Ì£¤ÎÉÍÅÄ¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢Êì¹»¤ÎÀµÌç¤Ç¡¢Ëê¸¶·ÉÇ·¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤³Ø¤Ó¼Ë¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÉÍÅÄ¤¬Ê¹¤¯¤È¡¢Shigekix¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Îµ»¤òÄ©Àï¤¹¤ë»þ¡¢ÀèÇÚ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼¼Æâ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉÍÅÄ¤ÎÊì¹»¤¬Îý½¬¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÉÍÅÄ¤â¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¾®³Ø¹»2¡¢3Ç¯À¸¡×¤À¤ÈShigekix¤ÏÀâÌÀ¡£ÀèÇÚ¤«¤é¡¢ÉÍÅÄ¤ÎÊì¹»¤À¤È¤¤¤Î°ìÈÖ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÎ°é´Û¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆþ¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£