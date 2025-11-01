俳優の花總まりと森公美子が１日、都内でミュージカル「バグダッド・カフェ」（２〜２３日、東京・シアタークリエ。愛知、大阪、富山公演あり）の囲み取材と公開通し稽古を行った。

テーマ曲「コーリング・ユー」でも知られる同名の大ヒット映画をパーシー・アドロン監督が自らミュージカル化（脚本・歌詞）した作品の日本初演で、演出は小山ゆうな氏。花總は米国旅行中に夫とケンカ別れしたドイツ人のジャスミン役、森は砂漠でバグダッド・カフェを切り盛りするブレンダ役を演じる。

南のなまりがあるドイツ語のセリフに挑戦している花總は「お稽古中は教わった通りに発音していたんですけど、お稽古最終日にドイツ語の先生がいらっしゃって『何言ってるか分からない』（とダメ出しされた）」と打ち明け、森は爆笑。数種類の手品も披露するが、「双眼鏡で見ないようにと皆さまにお願いしたい。自然なキレイな心で見ていただけたら」と笑わせた。

一方、セリフも歌も量が膨大という森は「やっぱり６６歳ってキツいっすね、覚えることに。だから（記憶力に効く）サプリメントを飲み尽くしました」と、苦労の一端を明かした。

長く華やかなキャリアを誇る花總と森だが、共演は今回が初めて。稽古場では隣席とあって「ホントにたくさんお話しした」（花總）といい、近所に住んでいることも分かって「ご近所話をしたり」（花總）、夜は「花總さんは１０時くらいに寝てしまう。それまでにＬＩＮＥをカーッとして」（森）と、すっかり仲良くなったという。

去り際に森は「ミュージカル界一小さい顔の花總さんと、ミュージカル界一番大きい森公美子の共演でございますので、どうぞその辺はよろしくお願いいたします」とラストアピール。２日の開幕に向けて、最後まで盛り上げていた。