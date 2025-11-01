森口博子、『機動戦士ガンダムF91』主題歌「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」のアンサーソング「ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜」MV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森口博子の新曲「ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜」のミュージックビデオがYouTubeにて公開となった。

本楽曲は1991年に公開された映画「機動戦士ガンダムF91」の主題歌としてヒットし、NHK「紅白歌合戦」で歌われた「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」のアンサーソング。34年の時を超え、再びシンガーソングライターの西脇唯が書き下ろした。歌詞には映画作品の“その後”を思わせるような表現や、「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」にて歌詞としては出てこなかった「ほほえみは光る風の中」というフレーズが歌われていたりするなど、前作を知っている人ほど涙腺を刺激される名バラードに仕上がっている。

ミュージックビデオは霧に包まれた大自然の幻想的なロケーションで撮影が行われた。テレビでは見かけない編み込みアップのヘアスタイルで表現力豊かに歌う森口博子は、バラエティの顔しか知らない人にとって良い意味で裏切られるだろう。

そして本作が収録される、森口博子40周年アニバーサリーアルバム「Your Flower 〜歌の花束を〜」のジャケット写真をふくむ全貌も明らかとなった。アルバムには40年間途切れること無く音楽活動を積み上げてきた森口の軌跡が詰まっており、それを祝福するかのように、今まで楽曲提供をしてきた数々の豪華アーティストや作家が大集結し、新曲を書き下ろした。

今回ミュージックビデオが公開された「ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜」をはじめ、デビュー曲「機動戦士Ζガンダム」オープニングテーマ「水の星へ愛をこめて」を手掛けた作詞家の売野雅勇と、シンガーソングライターのニール・セダカによる40年ぶりのタッグで生まれた美しく崇高な「聖なる惑星 -Sanctuary-」、森口博子のヴォーカルを合計40トラック重ねた「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜 (40人の森口博子によるアカペラヴァージョン)」、映画「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」主題歌としてヒットした「Ubugoe」など、ガンダムファン必聴の楽曲が多数収録。

さらにJ-POPでは、シンガーソングライターの平松愛理が、森口が出演したドラマ「最後から二番目の恋」をモチーフにして書き上げた、大人の背中を押してくれる「Good Morning Good Night」、アーティスト・ヒャダイン名義でも人気の前山田健一が手掛ける楽しくもホロリと泣けるポップチューン「元祖バラドルなんだもん！」、30年来の親友・広瀬香美が森口に贈った琴線に触れるドラマティックな名バラード「forever and ever and ever and ever…….」、元プリンセス プリンセスの岸谷香と森口の共作による爽快なロックチューン「年下のあいつ」、ドラマ「101回目のプロポーズ」をはじめとする数々の劇伴を手掛ける、ピアニストで作曲家の西村由紀江と森口が一発録りの同時レコーディングを行ったピアノと歌だけの透明感のある世界「ペンタス」、TM NETWORKのメンバーで森口と2マンツアーを行うほど親交の深い木根尚登が作曲、シンガーソングライター畑亜貴が作詞を手掛けた心を打つ名バラード「真心ブーケ」が収録される。

また、森口自身が作詞作曲を行い、コンサートツアーにてビキニ姿で披露したラテンリズムのハッピーソング「ドキがムネムネ♡」も収録。全11曲によって構成されるバラエティに富んだ濃厚なアルバムが完成した。

「Your Flower 〜歌の花束を〜」は＜通常盤＞＜初回限定盤＞の2形態で発売。初回限定盤には森口自らが選曲した全16曲のベストアルバムと、「ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜」MVや2022年に開催された「森口博子 コンサート “Starry People”」から3曲分のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱となる。

そのほか、アルバムの発売を記念した「スペシャルミニライブ＆2ショットチェキ撮影会」や、アルバムのアートワークを存分に楽しめる「パネル展」など、様々な企画が決定しているので、詳しくは森口博子オフィシャルホームページをチェックしてほしい。

また、12月20日(土)からスタートする40周年アニバーサリーツアー 第一章 “Your Flower”のチケットは、現在プレイガイド抽選先行受付の真っ只中。アニソンからJ-POPまで幅広いヒット曲の数々と、元気を貰えること間違いなしの笑いのあるトークを、森口博子の40年が凝縮されたスペシャルな演出で体感できる絶好の機会になりそうだ。

＜森口博子コメント＞

森口博子の楽曲を初めて聴いた方、コンサートを観た方はいつも驚いてくださいます。「こんなにいい曲を？！」そうなんです。想像以上にいい曲ばかり。

ファンのみなさんとの出会いから、一緒に歩んできたこの40年間。熱量を持った大勢の方々が音楽制作に携わり、丁寧に作って下さったなあと、改めて実感しています。譲れない誇りです。その楽曲達を全力で受け止めてくれているファンのみなさん、支えてくださっているすべての皆様に心から感謝の気持ちでいっぱいです。

50代に入り、2019年から毎年リリースしてきたアルバムが、6枚ともすべてオリコントップ10入りという奇跡に遭遇した先の40周年記念アルバム。過去に楽曲を提供してくださった偉大な方々が大集結。愛情いっぱいに新曲を書いてくださり感涙です。美しいバラード、ユニークなロック、メッセージソング、コミカルな爆笑ホロリソングなどなどボーダレス。ガンダムがきっかけでファンになった方にも、他のオリジナルやバラエティでファンになった方にもきっと刺さる名曲揃いです。

いい意味で、情緒忙しくなる豊かなアルバム。森口博子、全部詰め込みました。

●リリース情報40周年アニバーサリーアルバム『Your Flower 〜歌の花束を〜』2025年12月3日発売

【初回限定盤（2CD+Blu-ray）】



価格：￥6,600（税込）

品番：KICS-94224/5

【通常盤（CD ONLY）】



価格：￥3,300（税込）

品番：KICS-4224

新曲提供アーティスト

売野雅勇／岸谷香／木根尚登(TM NETWORK)／西村由紀江

西脇唯／ニール・セダカ／畑亜貴／平松愛理／広瀬香美／前山田健一

＜CD-1＞[オリジナル・アルバム]

1 ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜

作詞・作曲：西脇唯 ／ 編曲：時乗浩一郎

2 Good Morning Good Night

作詞・作曲：平松愛理 ／ 編曲：時乗浩一郎

3 元祖バラドルなんだもん！

作詞・作曲：前山田健一 ／ 編曲：大竹智之

4 forever and ever and ever and ever…….

作詞・作曲：広瀬香美 ／ 編曲：時乗浩一郎

5 Ubugoe

作詞：松井五郎 ／ 作曲：doubleglass ／ 編曲：冨田恵一

6 年下のあいつ

作詞：岸谷香, 森口博子 ／ 作曲：岸谷香 ／ 編曲：時乗浩一郎

7 ドキがムネムネ♡

作詞・作曲：森口博子 ／ 編曲：野崎洋一, 森口博子

8 ペンタス

作詞：森口博子 ／ 作曲・編曲：西村由紀江

9 聖なる惑星 -Sanctuary-

作詞：売野雅勇 ／ 作曲：ニール・セダカ ／ 編曲：時乗浩一郎

10 ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜 (40人の森口博子によるアカペラヴァージョン)

作詞：西脇唯 ／ 作曲：西脇唯, 緒里原洋子 ／ 編曲：時乗浩一郎

11 真心ブーケ

作詞：畑亜貴 ／ 作曲：木根尚登 ／ 編曲：時乗浩一郎

＜CD-2＞[ベスト・アルバム]

1 水の星へ愛をこめて

2 サムライハート

3 ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜

4 夢がMORI MORI

5 スピード

6 ホイッスル

7 LUCKY GIRL 〜信じる者は救われる〜

8 もっとうまく好きと言えたなら

9 あなたといた時間

10 視線

11 Someday Everyday

12 もうひとつの未来 〜starry spirits〜

13 I wish 〜君がいるこの街で〜

14 星より先に見つけてあげる

15 宇宙の彼方で

16 鳥籠の少年

＜Blu-ray＞

Music Video

1 ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜

森口博子 コンサート“Starry People”(2022.5.3 昭和女子大学 人見記念講堂)

1 スピード

2 水の星へ愛をこめて

3 限りなき旅路 / with VOJA

「Your Flower 〜歌の花束を〜」リリース記念スペシャルミニライブ＆2ショットチェキ撮影会

2025年11月15日(土) タワーレコード新宿店 14:00〜

2025年11月23日(日) タワーレコード錦糸町パルコ店 14:00〜

詳細はこちら

https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16501/

「Your Flower 〜歌の花束を〜」リリース記念パネル展

対象店舗にて「Your Flower 〜歌の花束を〜」をご購入いただいた方から抽選で展示パネルをプレゼント。

【東京・タワーレコード新宿店】 2025年12月2日（火）〜12月15日（月）

【大阪・Joshin日本橋店2Fディスクピア】 2025年12月2日（火）〜12月14日（日）

●ライブ情報

森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第一章 “Your Flower”

2025年12月20日(土) 広島・はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ 大ホール

2025年12月21日(日) 大阪・森ノ宮ピロティホール

2026年1月10日(土) 福岡・福岡市民ホール 中ホール

2026年1月24日(土) 東京・東京国際フォーラム ホールC

各公演時間：2時間30分前後を予定しております

チケット：全席指定￥11,000(税込)

各プレイガイド先行受付中

https://www.mogeshan.net/information/tour2025/

関連リンク

森口博子オフィシャルサイト

https://www.mogeshan.net/