元カノに婚姻届を提出された!? 今の彼女と正式に結婚する方法は…？【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.8】
前の話を読む。婚約者のミサと一緒に役所に行き、婚姻届を出そうとしたミチオ。しかし担当者から「すでに婚姻されているので受理できない」と言われてしまう。「誰と婚姻しているのか」と聞き、やっとサトコがやったことに気づき…。
■婚約者の失望は深い…
■解決するにはどうしたら…
■調べてみるとたくさんの「前例」が
■サトコと直接対決へ…!?
元カノ・サトコが自分との婚姻届を勝手に提出していたことで、ミチオはミサと結婚できなくなってしまいます。
まずミチオは、「勝手に出された婚姻届が法的に有効なのか」を調べます。
すると、調べれば調べるほど衝撃の事実が明らかに…。
「書類がそろっていれば婚姻届は受理され、法的に有効になる」
「勝手に提出されるのは珍しいことではない」
ミチオは一瞬、心が折れかけますが、婚姻届を無効にする手続きがあることを知ります。
ミサとの結婚に向けてようやく光が見えたミチオは、サトコに連絡とることに！
この再会の行方はいったいどうなるのでしょうか…。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)