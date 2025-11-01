前の話を読む。婚約者のミサと一緒に役所に行き、婚姻届を出そうとしたミチオ。しかし担当者から「すでに婚姻されているので受理できない」と言われてしまう。「誰と婚姻しているのか」と聞き、やっとサトコがやったことに気づき…。


■婚約者の失望は深い…



■解決するにはどうしたら…



■調べてみるとたくさんの「前例」が



■サトコと直接対決へ…!?


元カノ・サトコが自分との婚姻届を勝手に提出していたことで、ミチオはミサと結婚できなくなってしまいます。

失望して自分を責めるミサをなだめながら、ミチオは「必ず解決する」と約束をしました。

まずミチオは、「勝手に出された婚姻届が法的に有効なのか」を調べます。
すると、調べれば調べるほど衝撃の事実が明らかに…。

「書類がそろっていれば婚姻届は受理され、法的に有効になる」
「勝手に提出されるのは珍しいことではない」

ミチオは一瞬、心が折れかけますが、婚姻届を無効にする手続きがあることを知ります。

ミサとの結婚に向けてようやく光が見えたミチオは、サトコに連絡とることに！

この再会の行方はいったいどうなるのでしょうか…。

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。


(とりまる、ねこぽちゃ)