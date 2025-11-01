三つ子シンクロアクロバットパフォーマーの佐藤三兄弟、俳優の荒井啓志、モデルの松尾そのまらが１日、東京・原宿の「Ｇａｌｌｅｒｙ Ｈ ＴＯＫＹＯ」でこの日から開催される写真展「マネフォト ｖｏｌ．２ 〜わたしたちが見ている世界〜」（３日まで）の開催記念取材会に出席した。

芸能事務所「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」に所属する俳優やアーティストのマネジャーが撮影したタレントのオフショットを並べたイベント。見どころを問われた佐藤三兄弟の長男・綾人は「表では見られないようなリラックスした表情が見られると思います」とアピールした。写真にはマネジャーからのメッセージも添えられており、三男・嘉人「熱い想（おも）いや、自分が気づいていないことも書いてあったりして、『俺ってこうなんだ』と思えることもあるので、新鮮で面白かったです」と明かした。

マネジャーはどんな存在か問われた荒井は「本当に保護者みたいな存在で、現場で顔が見られると安心する」と信頼感を吐露。松尾も「第２のお母さんみたいな感じで、いつも笑って寄り添ってくれる」と話していた。