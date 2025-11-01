女優の日比美思（みこと）が１日、東京・紀伊國屋ホールで主演舞台「ストリッパー物語」（９日まで）の開幕を迎えた。

約１か月にわたって稽古に励み「準備してきたものをやっと皆さまにお届けできるということで、胸がいっぱいになりました」としみじみ。稽古中はキャスト同士で差し入れを送り合っていたといい「私もビールとお水とかアイスとかいろいろ差し入れました。みんなで缶ビール片手におでんをつついたりして楽しく過ごせました」とはにかんだ。

役作りのためにストリップ劇場へ一人で足を運んだといい「きれいでしたね。見に行ってしまう気持ちが分かる気がしました」と告白。「スモークのにおいとかたばこのにおいとか、照明がぎらぎら光ってるのを肌で感じられたのが良かったなと思います」とうなずいた。

１１月に入り、年の瀬が迫ってきたことから２０２５年の振り返りを求められると「自炊をするようになりました」と笑顔。「とりあえず、野菜と肉をいためておけばおいしいだろうみたいな（笑）。なんとか頑張ってご飯を作っています」と明かしていた。