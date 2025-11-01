韓国南部・慶州で開かれていたAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議は1日に閉幕しました。自由貿易の必要性について確認されたものの、保護主義を加速させるアメリカの影響を受けた形となりました。

首脳会議では自由貿易を強化する必要性について確認されました。ただ、去年は自由貿易の「中核」と位置付けられたWTO＝世界貿易機関について、ことしの共同宣言には言及がありませんでした。

二国間貿易を重視するアメリカの意向が反映されたものとみられます。

一方、閉幕後に会見した韓国の李在明大統領は、先日、初めて対面した高市首相の印象について明らかにしました。

韓国・李在明大統領「私も会う前には懸念がなかったわけではないが、 直接お会いして対話してみると、 同じ考えを持っているとても立派な政治家だと感じた。とても良い印象を受けた。懸念がすべて消えた」

また、シャトル外交を通じ、高市首相の出身地である奈良を訪れたい考えを示しました。

会見の後、李大統領は、中国の習近平国家主席と会談を行いました。

会談で、李大統領は「北朝鮮との対話を再開させるため、両国の戦略的な連携を強化させたい」と呼びかけました。

これに対し、習主席は「戦略的な協力関係を安定的かつ長期的に発展させることで、 地域の平和と発展に貢献する用意がある」などと応じ冷え込んでいた両国関係の改善に意欲を示しました。