ドジャースは日本時間1日、ワールドシリーズ第6戦で山本由伸投手の好投も光り、ブルージェイズに3-1で勝利。通算3勝3敗となり、翌日の第7戦で今季チャンピオンチームが決まります。ブルージェイズは第7戦の先発にマックス・シャーザー投手を予定。大谷翔平選手は、今季シャーザー投手とは好相性となっています。

シャーザー投手はレギュラーシーズンで5勝5敗、防御率は5.19の成績。通算では221勝を誇る41歳レジェンド。

大谷選手が初めて対戦したのは、大谷選手がエンゼルスに所属していた2023年。このときは大谷選手が3打数無安打2三振でした。

それでも今季は好相性。シーズンでは8月9日に対戦し、大谷選手が3打数2安打を記録します。

さらに先日行われたワールドシリーズの第3戦では、大谷選手が先発のシャーザー投手に対して、2打数2安打。第1打席はライト線への二塁打を放つと、第2打席はインハイのストレートをライトスタンドへソロホームランを放ち、いずれも長打を記録。今季は5打数4安打となっています。

ブルージェイズのシュナイダー監督はシャーザー投手について、「非常に信頼しています。感情や状況をうまく乗り切るためにマウンドに立つのに、彼以上の選手はいません。マックスは第3戦に登板すると分かった時点で、すでに第7戦に向けて準備を進めていました。ですから、彼と明日の全員に対して、この上ない信頼を寄せています」とコメント。

好相性の大谷選手が打ち勝つのか、それともシャーザー投手の投球が上回るのか。最終決戦でどちらに軍配が上がるのでしょうか。