¢£¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ò¡ÖÄö¥²¥ó¥É¥¦¡Ê¤Ã¤Ý¤¤¼Ì¿¿¡Ë¡×¤È¥·¥§¥¢
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬Àã¤ÎÃæÑ³¤²¤Ê´é¤ò¸«¤»¤¿¡ØNYLON¡Ù¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
Snow Man°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¡ÖNYLONJAPAN2 other cuts¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡ØNYLON¡Ù¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°¤Éô¤Ï12·î¹æ¡ØNYLON¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°¤Éô¤Ï³×¥¸¥ã¥ó»Ñ¤Ç¡¢Àã¤ÎÉñ¤¦ÃæÀÚ¤Ê¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿3Ëç¤Î¥«¥Ã¥È¤È¡¢Æ±¤¸°áÁõ¤Ç¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê·Á¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢ÇØÃæ¤ä´é¤Î²¼¤«¤é¸÷¤ò¼õ¤±¤¿ÊÌ¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤ò3Ëç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°¤Éô¤ÎInstagram¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢²¼¤«¤é¸÷¤ò¼õ¤±¡¢¤º¤ì¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¾å¤«¤é±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¥·¥§¥¢¤·¡ÖÄö¥²¥ó¥É¥¦¡Ê¤Ã¤Ý¤¤¼Ì¿¿¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦·Ý½ÑºîÉÊ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤È¤¤á¤¯¡×¡Ö¤³¤ÎÉ½¾ð¥á¥í¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡ØNYLON¡Ù¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«Ãæ¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£