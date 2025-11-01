今年のカラダWEEKのテーマは『夢中で、カラダを幸せに！』！

そこで11月8日（土）よる7時からの笑ってコラえて！は

「日本列島 吹奏楽の旅2025 完結編」

今年4月から密着取材してきた吹奏楽の旅がついに完結！

全国出場を目指した高校生の汗と涙と笑いの青春物語！

■北海道・旭川明成高校

創部以来、いまだ全国大会に出場したことはないが、「今年こそ全国！」と

気合入りまくりの高校。

全国出場に向け、勝負をかけるのは、2人のトランペットが美しいメロディを織りなす難曲！だが、その2人の間にある問題が…。

果たして部員一丸となり初の全国出場なるか？

■岡山県・明誠学院高校

全国出場14回の超強豪校だが、金賞を獲ったのは23年前のわずか1度だけで

それ以外はほとんどが銀賞のシルバーコレクター！

今年、クラシックの難曲で23年振りの全国金賞を目指す！

しかし、全国出場に向け暗雲が！木管楽器クラリネットパートにまさかの事態が！

さらに全国出場を決める大会の2か月前、クラリネットの3年生が急きょ二刀流！

果たして23年振りの全国金賞を手にすることはできるのか？

■秋田県・ノースアジア大学明桜高校

2年前に初の全国出場で銀賞、昨年も全国出場を果たしたが銅賞、

今年3度目の正直で初の全国金賞を目指す！

中学はバスケ部で高校からフルートを始めた3年生が

初のソロ演奏を目指しオーディションに挑む！

入部以来、どんな時も悔し涙だけは決して流さないという彼女の想いとは!?

■スタジオでの生演奏！

あの高校がスタジオに登場し生演奏！

「吹奏楽の旅」が好きだというスタジオゲストの渡辺謙も大興奮!?

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】渡辺謙、芳根京子、松丸亮吾、長原幸太 ※順不同

