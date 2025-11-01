B′zニューアルバム『FYOP』特典映像ダイジェスト公開！『第75回NHK紅白歌合戦』『ap bank fes ′25』の映像を収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

B’zが、23枚目オリジナルアルバム『FYOP』（11月12日発売）の初回限定盤に付属される特典映像のダイジェストを公開した。

■「FMP」（アサヒスーパードライTVCMソング）の先行配信もスタート

特典映像には2曲のMVに加え、昨年末、初出場にして日本中を席巻した『第75回NHK紅白歌合戦』と、今年2月の『ap bank fes ’25』出演時の貴重な映像を収録。

『第75回NHK紅白歌合戦』は、今作への収録にあたり再ミックスを行ったスペシャルエディションとなっており、NHK連続テレビ小説『おむすび』主題歌の「イルミネーション」歌唱後、NHKホールにサプライズで登場し、代表曲である「LOVE PHANTOM」と「ultra soul」を披露した、あの感動のステージを今一度体感できる。

なお、11月1日にアルバムから「FMP」（アサヒスーパードライTVCMソング）の先行配信がスタートしている。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.11.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「FMP」

2025.11.12 ON SALE

ALBUM『FYOP』

■関連リンク

B’z OFFICIAL SITE

https://bz-vermillion.com/

■【画像】B’zのアーティスト写真