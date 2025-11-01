40・50代の秋 → 冬に！【ZARA】レザー風がおしゃれ♡「サマ見えアイテム」

秋の装いにマンネリを感じたら、質感で季節をつなぐ “レザー風素材” が正解かも。【ZARA（ザラ）】なら、一点投入でコーデが新鮮になりそうな「サマ見えアイテム」が豊富にラインナップ。存在感抜群のロングコート、シンプルながらもこなれ感のあるジャケット、きれい見えするパンツやスカートなど、40・50代の大人スタイルにぴったり。秋から冬への移り変わりを、おしゃれに楽しめそうな主役アイテムをチェック！

羽織るだけで洗練スタイルに！ 主役級ロングコート

【ZARA】「フェイクレザーコート」\17,990（税込）

上質感のある光沢、本革さながらのシボ感が映えるレザー風素材のロングコート。ノッチドラペルやエポレットによる、端正なルックスも魅力。共布のウエストベルトつきで、シルエットも自在にチェンジ。深みのあるカーキカラーが、落ち着いた華やかさをプラスしてくれます。40・50代の洗練された装いにぴったりの主役級コートです。

シンプルながらもこなれるボンバージャケット

【ZARA】「フェイクレザーボンバージャケット」〈エクリュ 〉\10,990（税込）

滑らかなレザー風素材できれい見えしそうなボンバージャケット。ミニマルなデザインのため、カジュアルからクリーンまで幅広いスタイルにマッチしそう。丸みのあるシルエットとドロップショルダーが、ほどよいリラックス感を醸します。内側はキルティング仕様のため、秋から冬へのスイッチにもぴったり。エクリュカラーが重たくなりすぎず、大人の抜け感を演出できそうな一着です。

深みのある艶が魅力の上品パンツ

【ZARA】「フェイクレザーパンツ」〈エンジ〉\6,290（税込）

美しい艶感でリッチなムードたっぷりのレザー風パンツ。スタイリッシュな見た目ながらも、実はウエストがドローストリング仕様なのも大人に嬉しいポイント。ほどよくゆとりのあるストレートシルエット × アンクル丈で、軽やかに着こなせそうな一本です。深みのあるエンジカラーが、大人の秋冬コーデにこなれ感をプラス。40・50代の着こなしを格上げする旬顔パンツです。

エッジィなムードをプラスするナロースカート

【ZARA】「フェイクレザー ミディスカート」\5,990

ハイウエスト × タイトフィットで美しいシルエットを演出できそうなレザー風素材のスカート。シボ感のある素材で上品な表情をプラスし、秋冬コーデに映えそうです。深めのフロントスリットは、足さばきの良さとエッジィなムードを叶えてくれそう。普段のボトムスからチェンジするだけで、グッとモードな印象にアップデートできそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子