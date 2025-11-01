Image: Tryangle2025

空港のラウンジで、フライトまでの時間にタブレットで資料に目を通す。あるいは、旅先のホテルで、少し照明を落とした中でガイドブックを広げる。今回ご紹介するモバイル老眼鏡は、そんな知的でアクティブな大人の時間に寄り添うように存在する道具です。

アルミケースに収めたときの厚み、なんと11mm。日常をさらに上質で、スマートに演出してくれるような可能性を秘めた「SLIMGLASSES」の魅力をご紹介します。

「薄さ」と「強さ」の二律背反を超えて

旅や出張では、荷物は極力ミニマルを保ちたいです。「SLIMGLASSES」のアルミ製ケースは、厚み11mm という驚異的なスリムさと、移動中の圧迫や衝撃から本体を保護する堅牢性を両立。スーツケースの隙間や、ブリーフケースの薄いポケットにも滑り込ませることも可能です。特殊なフラット丁番設計を用いた本体もまた、薄さと実用的な強度を兼ね備えています。

軽さがもたらす、ストレスフリーなかけ心地

長時間のフライトや電車移動なんかで、アイウェアの快適なかけ心地は譲れないポイントです。「SLIMGLASSES」の本体重量はわずか17gとなっています。

この空気のような軽さは、TR-90素材のフレームとステンレス製のしなやかなテンプルの組み合わせによるもの。しっかりとした鼻受け部と、ズレを防ぐソフトラバーモダンが安定した装着感を提供し、読書や作業への集中を妨げません。

機能美を宿す、ウェリントンスタイルの洗練

洗練された大人の時間には、それにふさわしいデザインの小物が似合います。「SLIMGLASSES」が採用するウェリントンスタイルは、時代に流されない普遍的な美しさを備えています。

クリアカラーのフロントと細身のメタルテンプルが織りなす軽やかな印象は、ビジネススーツからカジュアルなジャケットスタイルまで、幅広い装いに違和感なく溶け込む。まさに、知的なライフスタイルをけん引する1本です。

デジタル時代の瞳に配慮した、先進のレンズ技術

移動中の情報収集にスマートフォンやタブレットは不可欠。だからこそ、レンズ性能は重要です。「SLIMGLASSES」は、目の負担が懸念されているブルーライトをカット（50％以上、旧・英国規格） し、デジタルデバイスとの長い付き合いをサポートします。

紫外線も99.9％以上カット（※）するため、窓際の席や屋外のカフェでも安心。傷に強いハードコーティング も、旅の相棒として頼もしい限りです。

※株式会社トライ・アングルによる測定値

細部に宿る、作り手の配慮とこだわり

この製品の真価は、旅先でのふとした瞬間にこそ感じられます。ケースには度数が印刷されているため、万が一の際も自分の度数を正確に把握できます。

また、クレジットカードなど磁気の影響が気になるものと一緒に持ち運ぶことを想定し、磁石不使用のソフトケースが付属する点も秀逸。幅広いシーンを想定したこの配慮が、上質な時間をさらに快適なものにしてくれるんです。

これまで「かさばる」「格好悪い」「持ち歩きが面倒」といった理由で、老眼鏡を敬遠してきた方にこそ、試していただきたい。「SLIMGLASSES」についてのより詳しい情報は、以下よりご覧いただけます。

