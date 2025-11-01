「ダウンタウン」の松本人志（62）が1日、独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で約1年10カ月ぶりに活動を再開した。松本は昨年1月に活動休止を発表。今年8月20日に所属する吉本興業が配信サービス開始を発表し、10月2日に正式名称などの詳細が発表されていた。

「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」配信前には「松本人志 約2年ぶりのメディア生出演！」と記された画面が映し出された。

同サービスは、サブスクリプション（定額見放題）のサービスで、月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）と2つのプランがあり、配信される動画はダウンタウン、松本、浜田と3つのカテゴリーで展開される。

初日は第1弾として松本がプロデュース・出演する大喜利や、ゲストを招いてのトーク番組など、複数のバラエティー動画を配信。この日に配信される動画には浜田は出演しておらず、松本単独での復帰になる。関係者は「松本カテゴリーの動画ということもあるが、あくまで松本の復帰の場としたため」と話している。

正式名称発表後、同サービスの公式Xは定期的に更新され、松本の横顔や予告編、そして配信を目前に控えたこの日には「松本さんから差入れを頂きました」と差し入れの箱が積み上げられた写真も公開された。