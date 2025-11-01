◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ワールドシリーズ第6戦を落とし、勝敗を3勝3敗のタイに戻されたブルージェイズ。

試合は2点を追いかける9回裏、回またぎで登板したドジャースの佐々木朗希投手からノーアウト2、3塁のチャンスを作りましたが、佐々木投手に代わって登板したタイラー・グラスノー投手に、アーニー・クレメント選手がファーストフライに倒れて1アウト。

なおもチャンスは続きましたが、アンドレス・ヒメネス選手がレフトライナーに倒れると、飛び出していた2塁ランナーが帰塁できず走塁死。ダブルプレーとなって、まさかの幕切れで敗戦となりました。

ワールドシリーズに全試合出場している主軸のボー・ビシェット選手は「勝てるチャンスがあると思っていた。でもそうはならなかった。気持ちはもう明日に向けている」とコメント。

そしてチーム32年ぶり3度目の世界一をかけた第7戦に向け「野球選手なら誰もが夢見る舞台。子どもの頃からワールドシリーズで勝つことを夢見てきた。そのチャンスが明日ある。きっと大きな瞬間が訪れると思うし、僕たちは準備ができているよ」と意気込みました。