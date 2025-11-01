「昔は大変だった」「最近のママは楽でいいわね」姑の『延々と続く昔語り』を終わらせた出来事とは

時代が違うのに、昔は大変だったとマウントする義母にうんざり。

義父に昔と今の違いについてを聞かれスケジュールを突きつけてみると……！？

今回は筆者の友人から聞いた義母とのマウントエピソードをご紹介します。

昔と今は違う！？ 義母マウントへ反撃！ 絶句する嫁の予定

嫁のぎっしりな予定を聞いた義母はしばらく固まってしまったそうですが

それ以来、態度が少しずつ変わり労いの言葉が増える一方でマウントは減ったそうです。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。