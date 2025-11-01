イタズラが見つかった猫さんが、ママさんに怒られて…？感情が全て表情や態度に出てしまう猫さんの姿が、可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となった投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「背中が語ってるね」「不貞腐れ方がいちいちプロすぎるんよww」「わかりやすくって、おもしろ！」といったコメントが寄せられました。

【動画：イタズラが見つかった猫→ママに叱られると…】

イタズラ発見！

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に登場したのは、ミヌエットの男の子「みにら」くんです。この日も自分専用のベッドで寛いでいたそうなのですが、しばらくすると…。

薄暗いキッチン内で、いかにも怪しい動きをしているみにらくんの姿が。ママさんに見つかって一度離れても、再び戻ってきては棚の中に体を突っ込んでゴソゴソ。目の前で大胆に犯行に及ぶその姿は、まさしくたぬき…ではなく、おやつ泥棒です！

わかりやすいみにらくん

何食わぬ顔で去ろうとするみにらくんをもちろんママさんは確保。「なんのことかな？」と、すっとぼけるお顔は可愛らしいのですが、見逃すわけにはいきません。優しめのお叱りチョップをしたそうで、おやつは引き出しに仕舞うことを決めたといいます。

ママさんに怒られてしまうと、背中を向けて寝そべり始めたというみにらくん。寝るのかと思いきや、こちらに向いた耳やブンブンと動く尻尾から、起きて怒っていることは明白だったそう。あまりにもわかりやすすぎる「ふてくされ姿」に、思わずクスッと笑ってしまいます。

おやつで一変

くるっと体勢を変えてからも、呼ぶたびにチラチラと上目遣いをしたり、ムスーっとした表情で俯いたり。まるで人間の子供のような姿を見せるみにらくんを見かねたママさんは、「おやつは後で食べようね」と約束をしたといいます。

そして、約束通りにおやつをもらったみにらくんは、ふてくされていたのが嘘のようにキラッキラなお顔に！そんなところも、なんとも愛らしいみにらくんなのでした。

投稿には「感情豊かなみにらくんかわいい」「ほんと人間味ある、いたずら坊主だなww」「チョップをくらったみにら先生の顔が可愛すぎるww」「不貞腐れながらもチラ見するみにら君の、なんとも言えない表情が大好きです♡」「思わず大笑いしてしまいましたー！！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。ふてくされた姿も可愛すぎるみにらくんの色々な表情を楽しむことができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。