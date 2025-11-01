コーヒーのお供にしたーーーいッ♡【スタバ】季節限定！「栗スイーツ」

季節ごとに登場するドリンクやスイーツがたびたび話題になっている【スターバックス】ですが、今食べてほしいのが秋にぴったりな「栗スイーツ」です。9 / 29に販売がスタートした旬のケーキをご紹介するので、お気に入りのドリンクと一緒に楽しんでみてはいかがでしょう。

ビジュアル最高「栗づくしの贅沢ケーキ」

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが「おいしい秋の新作フード」とおすすめしているのが、こちらの「手しぼり栗のモンブラン」です。糸のように細めにしぼられた栗ペーストが芸術的で、崩してしまうのがもったいないほど。構成は下から、クランブル・マロンムース・ホイップクリーム・マロンペースト・マロンとなっています。ボトムのクランブルは「ホワイトチョコ味」だとか。紙ケースに入っているので、差し入れなどにも使えそうです。お値段は\590（税込）です。

食感◎「栗のパウンドケーキ」

@ayumin0220stbさんが「リニューアルして美味しくなった」と絶賛するのが、こちらの「マロンパウンドケーキ」。マーブル模様の断面がとっても綺麗なケーキです。@ayumin0220stbさんいわく「きめ細かいしっとり食感」で、トップにはシャリッとしたシュガーグレーズがかかっているそう。「甘さ控えめになった分生地の栗の風味が引き立つ」とのこと。\390（税込）と手頃な価格なので、栗好き・秋スイーツ好きはぜひ試してみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@ayumin0220stb様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A